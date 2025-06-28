執法者們｜ 李漫芬演「惡霸女囚犯」將宣萱個頭質落張枱勁震撼

《執法者們》昨晚另一焦點劇情，是城中突然爆出非法器官買賣案，周俊傑（黃宗澤飾）率領手下著手調查；另邊廂，劉宇凡（陳豪飾）女兒劉慧玲（何依婷飾）碰巧在該時間段離奇失蹤，劉宇凡遂向高浩然（馬國明飾）求助誓要找回愛女，二人一起翻閱劉慧玲帳號時，憑藉慧玲腰上有否胎記揭發了背後驚人真相…

邊拍劇邊做物理治療

這段手機跳舞片只是前奏，何依婷之後還有一場與劇中好友陳星妤一起在海邊大跳K-pop的場口，絕對值得期待！據知，劇中飾演喜愛Hip Hop追夢少女的依婷，接受劇組訪問時坦言為了角色、專誠於拍劇前密集式上堂學跳K-pop：「拍之前我哋都真係有去排舞，到咗拍之前嗰幾個禮拜，更加係密集式咁排，希望出嚟嘅效果可以畀觀眾覺得，呢位少女真係好鍾意跳舞。其實今次學跳K-pop都開心嘅，因為可以多個機會學新嘢。」談到開劇前滑雪受傷有否影響跳舞表現及拍攝，依婷透露期間有Keep住物理治療；對於新劇造型，依婷直指相當滿意，皆因夠少女，望落減齡指數足足有十年，依婷說：「因為我個頭髮有啲粉紅色嘅highlight，道具、服飾又比較少女啲，都幾靚吖。」

何依婷。

昨晚還有一個搶眼場口，就是飾演爛賭惡霸女囚犯的李漫芬，因為宣萱教陳若思讀書時「書書（諧音：輸）」聲唔吉利，對宣萱破口大罵之餘，更奮力將宣萱的頭「嘭一聲」質落枱上，相當驚嚇！事後問到這樣「對待」 宣萱心理陰影面積，李漫芬接受官方訪問時笑言：「我好耐好耐之前聽過張達明講棟篤笑，佢話拍成龍大哥啲打戲，你估成龍大哥畀人打驚咩？其實打成龍大哥嗰個仲驚呀！嗰刻我就真係體會到。其實拍完之後我都即刻攬住宣萱，係咁Say Sorry，佢哋攬番我話冇事冇事。」

李漫芬演「惡霸女囚犯」一嘢將宣萱個頭質落張枱勁震撼。

李漫芬續指以前為娛樂新聞台擔任主持時，曾多次訪問宣萱，故與對方合作拍劇沒有太大隔膜，並大讚宣萱其實十分十分好人：「我哋拍呢套劇嗰陣都有互相問候，佢有話：『好耐冇見！你結咗婚仲生埋小朋友？咁你真係好喇！恭喜你呀！』到真係拍嗰陣，佢都話：『你盡情就得㗎啦，唔使擔心』，我都話我寧願一take過，費事NG大家都辛苦，咁佢又話：『係呀係呀！盡情得㗎喇！』所以我拍嗰陣都冇乜壓力，好順利咁完成咗。」