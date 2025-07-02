韓國AAA頒獎禮驚爆宣布台灣舉辦！IVE張員瑛李俊昊主持　細節曝光

2025年亞洲明星盛典（Asia Artist Award，AAA），4月時官方已公布將由張員瑛與李俊昊將攜手主持「10週年 AAA 2025」頒獎典禮，7月初韓媒再曝今年要在台灣舉辦頒獎典禮，讓粉絲都感到驚喜不已。



據韓媒「STARNEWS」報導，「10週年亞洲明星盛典2025（10th Anniversary Asia Artist Awards 2025，以下簡稱『10週年 AAA 2025』）」以及慶典活動「ACON 2025」，將在12月6日至7日一連兩天，在桃園棒球場舉行。

AAA頒獎禮是K-pop年度大事。（Facebook@bangtan.official）

張員瑛已是連續第5年擔任「AAA」主持人（IG@for_everyoung10）

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12月6日舉辦的「10週年 AAA 2025」頒獎典禮，將由張員瑛與李俊昊共同擔任主持人，兩人將展現完美默契，為典禮增添光彩。這是兩人首次搭檔主持，而張員瑛已是連續第5年擔任「AAA」主持人，李俊昊則是連續2年榮獲「AAA」演員部門大獎「年度演員」，兩人的合作也備受矚目。

隔天12月7日，將舉辦慶祝「10週年 AAA 2025」的音樂慶典「ACON 2025」，同樣於桃園棒球場舉行，延續頒獎典禮的熱烈氣氛。

不過目前「10週年 AAA 2025」的嘉賓陣容仍是保密狀態。

李俊昊是連續2年榮獲「AAA」演員部門大獎「年度演員」（IG@le2jh）

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