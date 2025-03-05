Lucky Vicky式思維是什麼？AI模擬張員瑛發放正能量帶你逆轉困境

【張員瑛／Lucky Vicky】一個普通的星期四，你已經疲憊不堪，但你突然意識到——再堅持一天就是週末了！這正是典型的「Lucky Vicky」式思維，將無聊的日子轉換成一個充滿希望的倒數計時。



南韓女團IVE成員張員瑛（張元英）自出道以來就備受矚目，不管是她如洋娃娃般精緻的外貌、出色的主持能力，還是不受外界干擾、強大又穩定的心理素質，都受到一眾粉絲追捧，屢次成為話題中心。早前她也帶起名為「Lucky Vicky」的正向思考法，讓許多網友爭相效仿，甚至製作AI模型來模擬她處事不驚的正面思維。想知道自己是否擁有「員瑛式思考」的能力，將生活中的每個小細節都看作是一種幸運？《網路溫度計DailyView》帶您一文了解！

張員瑛帶起名為「Lucky Vicky」的正向思考法。（LINE TV）

什麼是「員瑛式思考」？輕鬆將負面想法轉成正向力量

「員瑛式思考」起源於張員瑛在西班牙錄製的Vlog，起初她正在和粉絲分享自己喜歡的朱古力麵包，想要付款結帳時，卻被前面的客人買走最後一個麵包。遇到這種情況，有些人可能會覺得難過、灰心，不過張員瑛卻認為自己很幸運，對著鏡頭樂觀表示：「因為前面的人買走最後一個，所以我很幸運地可以買到新出爐的麵包，幸運女神果然是站在我這邊的」。



不僅如此，她在音樂節目《M Countdown》進行歌曲宣傳時也對粉絲喊話，「本來覺得是很煩悶的星期四的，但多虧了《M Countdown》，只要再撐一天就是週末了，完全是Lucky Vicky呀」；甚至穿著舞台裝在濕熱、黏膩的夏天走紅毯時，也對觀眾表達了她的想法，「如果很冷的話，就沒辦法穿（今天這樣的衣服）了，因為這麼熱、這麼潮濕，才能穿這麼火熱的衣服，完全是Lucky Vicky呀」。這種正向、積極的思考方式，加上結尾一句「完全是Lucky Vicky呀」，讓大票網友一致讚賞，瞬間變成時下熱門的社群梗。

AI模型「員瑛式思考產生器」語氣超還原 正向思維讓網友佩服！

身為人氣女團成員，不免會迎來鋪天蓋地的批評、建議，面對這種情況，張員瑛在節目《Salon Drip 2》 中分享自身想法，「就算被人說了很過分的話，只要不是我做的事，我就不會感到受傷，只要不是事實，那就是與我無關的話語；如果確實是自己做的並且是需要改正的事，那改正就好」，表示自己對於該放手的事，就會放手不管，但假如真的犯錯，懂得適時聽取意見、改正也很重要。



使用「員瑛式思考產生器」，即可用正向思維看待各種事物。（ChatGPT截圖）

國立政治大學應用數學系副教授兼學務長「蔡炎龍」將張員瑛思維製作成AI模型「員瑛式思考產生器」，只要在文字框內打上想說的話，或是近期發生的事情，AI便會模仿張員瑛的語氣，用正向的思維方式思考。貼文發布後，引發網友熱議、大讚此AI模型：

「真是正能量阿Q啊 ，Lucky Vicky ！」

「我需要這個GPT」

「當員瑛的時刻來了」。



【相關圖輯】正能量｜什麼是「正念、冥想、頂空」？《Headspace冥想指南》教你冥想（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

「硬控」、「我是什麼很賤的人嗎」是什麼梗？這些流行語掀熱潮

火星人布魯諾Bruno Mars高雄開唱！十大人氣歌曲揭曉

日本創作鬼才藤井風二度來台！首次攻蛋時間曝光 粉絲直呼：超期待

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】