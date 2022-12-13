2022 AAA︱IVE奪第3個年度歌曲　《衣袖紅鑲邊》李俊昊獲年度演員

一年一度的《2022 AAA亞洲明星盛典》（下稱：2022 AAA）今天（13日）舉行，頒獎禮尾部亦陸續頒發了各大獎，包括「大賞」、「年度專輯」和「年度歌手」等，其中IVE更是包攬第三個「年度歌曲」。



NewJeans奪得了出道以來首個大獎。（AAA截圖）

今年歌手及演員部頒獎禮同時舉行，「年度舞台」和「年度表演」首先分別由林英雄和NewJeans奪得。新人王IVE更是再憑《LOVE DIVE》一曲奪得了年末頒獎禮的第三個「年度歌曲」，可惜講感言時出現音響事故，線上收看直播的觀眾未能清楚聽到感言。「年度專輯」由Stray Kids獲得外，「年度歌手」則由SEVENTEEN奪得，他們講到每次得獎最先都想起粉絲，感激大家一直的支持和愛護。

SEVENTEEN成為今年「年度歌手」得主。（AAA截圖）

IVE今年已包辦三個「年度歌曲」，有望繼續有好成績。（AAA截圖）

點撃睇IVE今年得獎現場和精彩表演：

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「年度演員」方面，今年由2PM出身的李俊昊奪得，再次認證他去年《衣袖紅鑲邊》的好成績。他講到通過作品獲得很多愛和支持，承諾日後也會作為一位演員，一位普通人，必定會為大家帶來好的影響和演技。李俊昊特別提及到場支持的粉絲，感謝他們等足全晚，一直在台下默默地支持到最後。

李俊昊獲頒「年度演員」。（AAA截圖）