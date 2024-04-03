韓國熱門整容範本女偶像　申世景水滴鼻、張員瑛半外雙眼皮都上榜

韓國的整形醫美一直非常有名，許多女孩經常會拿著女偶像的長相作為範本，希望整形醫生能參照相片裡的臉蛋幫自己做修飾。早前韓國論壇Pann出現了一則熱帖，以「整形外科中的熱門面孔」為標題，列出了近年被最多女孩提及的漂亮偶像臉蛋。



帖文提到，近來最多少女夢想擁有像IVE張員瑛和Red Velvet Irene一樣的眼睛，過往也有整形醫生在節目上提到過張員瑛和Irene的眼睛屬於「半外雙眼皮」和「內外雙眼皮」，都是屬於精靈眼的類型。除了眼型，張員瑛的下唇嘟嘟類型也上榜，許多少女認為這類型的嘴唇只要稍微塗上口紅就會有種自然的無辜感，但同時又不失性感。

【圖輯】點圖放大看更多張員瑛IG靚相👇👇👇

+ 15

臉型的輪廓方面，則是由aespa的成員Karina柳智敏上榜。雖然她曾被質疑出道前就動過刀，但如今小頭小臉高鼻樑的精緻臉蛋依然每每令人讚歎。

【圖輯】點圖放大看更多KARINA IG靚相👇👇👇

+ 15

而鼻型方面，最近流行的則是像aespa成員WINTER那種線條、鼻樑和鼻尖的自然挺感；還有演員申世景的高直鼻樑、鼻尖微翹、水滴鼻頭也是多年來一直深受女孩們歡迎的「模板」。我們每個人的審美都不同，都有自己欣賞和渴望的長相，但醫美未必能完全復刻，所以想要靠整形變臉的切記要三思。

【圖輯】點圖放大看更多 WINTER IG靚相👇👇👇

+ 15

【本文獲「Goody25」授權轉載。】