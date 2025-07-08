奇情谷｜公關女王憑一招獲15位老闆包養　一千蚊紙燒熟煲仔飯炫富

《奇情谷》昨晚（7日）是添食加集數後的首集，主題為「夜總會眾生相」，請來夜總會老闆李健民（Edward）分享夜場奇情故事。早前他請來日本前AV天后蒼井空，為旗下新開夜總會任剪綵嘉賓，引起一陣哄動。賴慰玲再以客席谷主身份暫替吳若希（Jinny），而一班台前幕後工作人員預備的生日蛋糕，為她帶來驚喜。

昨晚「有料報」環節的故事發生在香港，不單離奇且耐人尋味，GM報料時說︰「呢單新聞真係癲，有4千多個likes、7千幾個followers。最近有女網民Chloe喺社交平台公審佢嘅前度，事緣男仔唔知咩事好憎牛仔褲，經常對女方嘅穿衣style彈三彈四。」到上兩個月二人出外旅行後，因為一條牛仔褲及牛仔裙，二人分手收場。網民在社交平台的留言非常抵死，有人指「我睇到一塊牛仔布顯靈，拯救一個女仔一生嘅故事」、「佢童年係咪比牛仔褲打過」。

昨晚請來夜總會老闆Edward擔任嘉賓。

當事人Chloe接受電話訪問時透露詳情，她表示︰「一齊去韓國旅行，頭幾日都無事，去到最尾嗰日佢突然好冷淡，又唔拖我，又係咁撳電話。」返到香港後男友對Chloe的反應都好冷淡，最後Chloe忍不住問對方想點，得到的回應令人驚訝。節目中播出男方的短訊回應，內容提到「我一路以嚟拍拖，啲女朋友着啲（我）唔鍾意嘅衫，我可以好冷淡，唔淨止對你係咁，着好正就會係咁攬住佢、錫佢，我出街都想女朋友靚、同我襯呀……」他對Chloe旅行時穿的牛仔裙以「震驚」同「重擊」來形容，Chloe續說︰「話我條牛仔裙令佢無晒mood，想sweet都唔得。」最騎呢的是男方一面品評Chloe的衣着，另一邊在韓國5日4夜的旅程中，都穿着同一件恤衫。

Edward經營的夜總會早前開幕，請來前AV女優蒼井空任剪綵嘉賓。

此外，「奇情嘉賓」Edward從事夜總會工作見盡當中奇情故事，他提到紙醉金迷的80年代夜生活蓬勃，夜總會成為燒金窩的表表者，一晚普通消費動輒十萬元不足為奇，他說︰「當時沙田第一城兩房單位都係賣80萬左右，入行要求好簡單肯飲酒，樣唔係太差。」夜總會是炫富的地方，當年Edward見證兩位豪客用銀紙煲飯的豪情，目的只是取悅一位女公關，他說︰「兩個有錢人燒銀紙去煲熟煲仔飯，當然最後無輸贏，目的只係炫富。當年成層樓做貼士我都見過。」

Edward提到千禧年代有位20出頭的女孩子堪稱「公關女王」，不單身材好更是時間管理大師，同時有15位客人包養，他說︰「叻嘅地方係呢啲老闆全部都唔知對方存在，而呢位女仔唔只係陪老闆，仲會照顧埋老闆嘅家人，亦會包曬對方同家人嘅起居飲食，車出車入，由一朝早起身就開始發短訊。」Edward笑言該名女公關除管理做得好之外，「技術」亦十分了得，他解釋︰「當時時鐘酒店嘅姐姐都好鍾意呢位小姐，因為連床都唔使執，好熟練，一入房未行到張床已經完咗事。」令她20多年後仍保持有多位老闆照顧，有好多層樓揸手，可以上岸享受人生。

Chloe公審前度在網絡引來熱議。