大師兄Welcome Summer大激戰｜孔德賢半裸騷肌令洪天明甘拜下風

《大師兄Welcome Summer大激戰》「大師兄」錢嘉樂率領阮兆祥、麥美恩、林秀怡、林正峰一眾「獎老」衝出錄影廠，大玩水上闖關遊戲，競逐超級終極大獎。今集三隊進級隊伍將角逐總值超過港幣18萬蚊的獎品&現金獎（PS 現金獎佔八萬），分別是上集勝出、洪天明率領的「獎門人好友隊」，成員包括（排名不分先後）：湯盈盈、劉穎鏇（Tiffany）、鄺潔楹（Judy）、衛志豪、葉泓聲；區永權領軍的「東張西望隊」，成員包括陳庭欣、何沛珈（Roxanne）、黎寬怡（貓仔）、曾錦燊、鄧凱文（Eris），及龔嘉欣帶領的「萬千星輝得獎隊」，成員包括：林景程、陳懿德（德德）、孔德賢（Danny）、林智樂、黃婉曼（Icy）。 （請留意組織後的寫法，排名不分先後講一次便可）

Tiffany玩遊戲勁靚相。

「水上障礙大賽」Danny除衫半裸大騷肌肉勁吸睛。

Danny除衫半裸騷肌勁吸睛

本集最吸睛的，絕對是擁有「無敵大長腿」的劉穎鏇（Tiffany）！在「浮床大混戰」環節，Tiffany對決黃婉曼（Icy）時，雖然開頭被Icy大大力扯褲、還差點掉下水，但Tiffany不但咬緊牙關、紅著面出盡力堅持，最終還反過來用背推了Icy落水，戰鬥力相當驚人！更難得的是，Tiffany在激鬥後依然能維持美態，不愧是港姐出身。至於男子代表方面，最吸睛的是「爆肌」孔德賢（Danny），他於「水上障礙大賽」濕衫運冰水一環中，除衫大騷爆肌Body，獲洪天明大讚「身材靚到絕」。

曾錦燊成「IQ題達人」

每集都不乏混戰場面的《大師兄Welcome Summer大激戰》，今集焦點混戰場面是東張小花鄧凱文（Eris）於「水上障礙大賽」中、為了不讓自己跌落水，竟化身「貼身膏藥版樹熊」喪黐東張小鮮肉曾錦燊，場面爆笑。而曾錦燊於新環節「音樂搶大餅」（水上版爭櫈仔）中，在鬥快回答IQ題時施展「轉數快」實力，變成全場唯一真‧IQ題達人，令錢嘉樂也甘拜下風。