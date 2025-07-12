台瑜伽女神朝聖GD演唱會誤把「雛菊叫成菊花」！遭粉絲出征罵翻

韓流天王G-Dragon（GD）昨（11）日起一連3天在台北小巨蛋開唱，不少明星到場朝聖，卻意外引起風波，因演唱會一票難求，許多藝人打卡不慎透露對GD其實不熟，讓買不到票的粉絲罵翻。



曾經發片的瑜伽女神「Miya」夏米雅，就在社群上分享收到友人送的票，位子超好，還收到手燈。但她卻把GD的招牌雛菊手燈講成菊花手燈，被網友酸爆。

夏米雅把GD的雛菊手燈講成菊花手燈。（Threads@miya__xia截圖）

夏米雅在Threads曬照，興奮表示：「震撼！G-dragon的舞台魅力。強者我朋友，送我票，還有全套菊花，離舞台超爆近。」

夏米雅把GD的雛菊手燈講成菊花手燈。（Threads@miya__xia截圖）

GD的雛菊手燈，是以個人品牌的經典標誌「少一片花瓣的小雛菊」為設計靈感。 沒想到夏米雅講錯名字，一句「全套菊花」大翻車，社群引來鐵粉圍剿：「第一次看到有人說這是菊花」、「雛菊跟菊花，那個橘色是菊花嗎」，尷尬掀起熱議。

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