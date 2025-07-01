66歲台灣綜藝一哥體驗香港一日遊 打小人怕得罪人不敢寫名
撰文：中天新聞網
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台灣藝人胡瓜近年在YouTube開設《下面一位》頻道，日前他來香港出外景，回首過去一年經營頻道，親身走訪各地上山下海，坦言雖然疲憊但身心很富足；隨後開玩笑表示，現年66歲的他：「還是當巨星比較輕鬆，我不要當網紅了！」
胡瓜在該集節目中分享過去常常到香港旅遊，不過都喜歡待在酒店裡，鮮少外出逛街，此次則化身銀髮族代表，體驗真正的香港一日遊。
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胡瓜首先到麻將館學習香港特別的打牌文化，不同於台灣的打牌規則，讓已經是老手的他非常快就上手，也馬上食胡，意猶未盡地停不下來。接著體驗了香港最有名的「打小人」，只不過到了要寫仇人的名字時，胡瓜卻猶豫萬分，笑喊：「會不會得罪人？」之後也一併體驗了祈福儀式。
此外，在旅程中，胡瓜搭乘纜車時偶遇了台灣的粉絲，特別的是，對方竟然揹著《下面一位》的周邊商品，讓胡瓜相當感動。
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