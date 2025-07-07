水炸彈女神「開腿跪地摸心口」火辣舞姿惹爭議 網民：側乳滑出來
撰文：ETtoday
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南韓女星權恩妃過去參加「水炸彈音樂祭」（Waterbomb），火辣性感的穿著與表演引起暴動，她體重雖只有44公斤，卻擁有豐滿身材，每次出演該音樂祭，都會掀起熱議，因此受封「水炸彈女神」。她6日再度參加該活動，這次只穿著白色比堅尼上場，其中一個往後躺的動作使得布料包不住側乳，觀眾大飽眼福，超邪惡的視角引起暴動。
權恩妃6日參加「水炸彈音樂節」，她帶來一連串性感演出，其中一段她辣跳天后Beyoncé的歌曲〈Crazy In Love〉，扭著水蛇腰與翹臀，接著躺在地上後仰，側乳從比堅尼滑出，布料包不住豐滿上圍，再度創下神級舞台。
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演出被網友拍下，韓國粉絲暴動直呼：
「辣到不行」
「權恩妃腰超級細上圍卻還是很炸，到底怎麼辦到的」
「這已經不是一般人類的身材」
「辣到不知道該看哪裡」
「側乳滑出來很邪惡」。
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不過，該演出也有部份網友認為：
「尺度太超過了」
「雖然知道她身材很好，但這麼露骨好嗎？」
但也有人表示：
「水炸彈限定舞台還好吧」
「偶爾才這麼辣」。
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