水炸彈女神「開腿跪地摸心口」火辣舞姿惹爭議　網民：側乳滑出來

南韓女星權恩妃過去參加「水炸彈音樂祭」（Waterbomb），火辣性感的穿著與表演引起暴動，她體重雖只有44公斤，卻擁有豐滿身材，每次出演該音樂祭，都會掀起熱議，因此受封「水炸彈女神」。她6日再度參加該活動，這次只穿著白色比堅尼上場，其中一個往後躺的動作使得布料包不住側乳，觀眾大飽眼福，超邪惡的視角引起暴動。



權恩妃6日參加「水炸彈音樂節」，她帶來一連串性感演出，其中一段她辣跳天后Beyoncé的歌曲〈Crazy In Love〉，扭著水蛇腰與翹臀，接著躺在地上後仰，側乳從比堅尼滑出，布料包不住豐滿上圍，再度創下神級舞台。

權恩妃熱舞時仰躺側乳滑出來，邪惡視角全被拍。（X@ainohiraishin1）

權恩妃熱舞時仰躺側乳滑出來，邪惡視角全被拍。（X@ainohiraishin1）

權恩妃熱舞時仰躺側乳滑出來，邪惡視角全被拍。（X@ainohiraishin1）

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演出被網友拍下，韓國粉絲暴動直呼：

「辣到不行」

「權恩妃腰超級細上圍卻還是很炸，到底怎麼辦到的」

「這已經不是一般人類的身材」

「辣到不知道該看哪裡」

「側乳滑出來很邪惡」。



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不過，該演出也有部份網友認為：

「尺度太超過了」

「雖然知道她身材很好，但這麼露骨好嗎？」



但也有人表示：

「水炸彈限定舞台還好吧」

「偶爾才這麼辣」。



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】