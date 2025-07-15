繼Bob林盛斌後又一男星同南京紅姐撞樣　網民：紅姐沒有你那麼美

近日大陸的「紅姐事件｣在網絡掀起熱議，然而就有網友發現，紅姐與台灣藝人董至成女裝扮相「董月花｣撞臉，讓他在社群平台發文說：「不要再說了！｣



台灣藝人董至成在社群平台上發布董月花與紅姐的對比圖，相似外貌引發熱議。（FB@董至成）

台灣藝人董至成在社群平台上發布董月花與紅姐的對比圖，相似外貌引發熱議。（FB@董至成）

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近期紅姐事件持續燃燒，網路上也出現許多紅姐迷因，以及撞臉名人對比圖。台灣藝人董至成的女裝扮相「董月花｣卻意外撞臉；兩人同樣擁有中黑長直、齊劉海、誇張眼影、鮮豔唇色，甚至連穿搭風格都很相似，讓他12日在社群平台上發文澄清：「沒想到最近紅姐特別紅，紅到大家以為是我，還是要區分一下，一般我都在賣油雞，但路上認出我的，還是可以找我拍照～不要再説我是南京紅姐啦！」幽默回應也掀起一陣熱議。

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貼文發出後，也引來不少網友留言互動，紛紛表示「董姐正多了」、「紅姐沒有你那麼美」、「董哥你比紅姐美多了」。台灣藝人唐玲也在留言區說「有點像月花姐」，董至成則回應「還好只是模仿」，化解尷尬。

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