「南京紅姐」愛愛房驚傳招租　月租呢個數！房東：有故事、有內容

「南京紅姐」千人斬事件近日熱爆網絡，紅姐因涉嫌假扮女性誘騙男性進行無套性行為，並偷拍影片販售，案件曝光後震驚社會。近日網路更流傳其曾租住的房屋，疑似被房東重新招租，招租訊息中特別標註「有故事、有內容」，房價亦只需三位數字，引發兩岸三地網友廣泛討論。



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根據大陸社群平台微博和小紅書流傳的出租資訊顯示，房東在招租廣告中寫道：「靚屋出租，有故事、有內容，原租客因個人原因退租，押一付三，月租800（約港幣$876），水電自理」。從公開的房屋照片可見，深色房門、黑色桌椅、白色櫃體及藍色格子床單等陳設，與「紅姐」拍攝影片的場景高度相似。

網民熱議：覺得有點噁啊

事件一出後引來極多網民在網絡上討論，有部份網民形容是「AV現場」，亦有人認為出租房衛生堪憂，「不是有人染上AIDS了嗎？誰還敢住！」、「覺得有點噁啊...」、「同過千個人攪過喎！」、「這邊陽氣旺盛」、「感覺之後有些片片會來取景了」，更有網民提議房東可以出鏡在房間直播，「房東可以出鏡，在這個房間直播，說不定還能賺點錢，租房是比較難租出去的了」。但也有人認為可能為「AI合成梗圖」，並且尚未見實體租約證據。

綜合內媒報道，紅姐平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃抹，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡、偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，對方可攜帶花生油、水果、牛奶等換取「免費性行為」，雖然有時候紅姐也會因網友中途發現他是男性而被暴打一頓，但同時亦有部份網友成為「回頭客」，不斷出入他的住宅。

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紅爺皆堅持讓對方不戴套，同時秘密錄製影片並在網路上販售，據傳涉案人數達1691人，南京警方已於7月6日以涉嫌「傳播淫穢物品罪」將焦男刑事拘留。警方表示具體拍攝對象與傳播人數仍在調查中，尚未證實「1691人」的說法，但若查實其明知患有性病仍進行無保護性行為，可能追加「危害公共安全罪」，最高可判處死刑。