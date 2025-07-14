南京紅姐事件懶人包｜1691千人斬、四季哥高顏值、來都來了變潮語

僞娘「南京紅姐」誘騙男子與其發生關係更偷拍放上網，當中傳出受害男高達1691人，被戲稱為「千人斬」，當中更有不少小鮮肉、大隻仔和帥哥，震驚中港台甚至泰國等地，大量網民及藝人連日來二創迷因！究竟發生什麽一回事呢？《開罐》爲大家整理「紅姐千人斬事件」的來龍去脈，讓大家一目了然。



「南京紅姐」事件｜1.「紅姐」究竟如何成爲事件的主角？

「南京紅姐千人斬事件」由上星期開始在網上熱傳，起初傳聞有一位60歲的大叔男扮女裝化身為「偽娘」，在網絡上誘騙男生，稱只需帶水果、飲品等食物或飲品，便可以免費提供服務，期間更在房間内偷拍影片，並上傳影片至付費色情平台從中獲利。更有說法稱受害者高達1691人，涵蓋各行各業，從健身教練到大學生，甚至還有外國人，震驚中港台甚至泰國等地！

多名男子與紅姐「幽會」的影片流出。（微博圖片）

紅姐（微博圖片）

紅姐除去假髮後的外貌。（微博圖片）

內地客遊香港批15大伏位：慎防小紅書攻略！2細節成拒住酒店關鍵

第二個Labubu？趙麗穎、全紅嬋都曬出Wakuku合照 閱讀量超10億次

「南京紅姐」事件｜2. 公安局公開「紅姐」身分

隨著事件越鬧越大，南京市公安局江寧分局在2025年7月8日終於出面澄清，指嫌犯並非「60歲大叔」，而是38歲的焦某某，因涉嫌傳播淫穢物品罪被刑拘。警方還糾正了誇張的受害者數字，確認受害者為237人。關於「11人感染HIV」的說法被公安證實是謠言，抖音等平台也緊急清理相關不實資訊。

微博@江宁公安在线

「南京紅姐」事件｜3.偷拍影片外流多名男子被起底

事件令全城震驚，後期更有不少偷拍影片外流，令話題熱度高鋸不下。網民從多條片段中發現不少小鮮肉都上當，其中有幾位因言行或樣貌出眾被「重點」廣傳，包括：

來都來了男：一名男子亦當場揭發「紅姐」的真實身份，但指「來都來了」而決定「知男而上」，當中亦被紅姐多次嫌棄「太臭」，而變成網絡熱話金句。事後該名男子被起底，有報道指他自稱為Mike及來自加拿大，在上海知名的貴族幼兒園「宋慶齡幼兒園」擔任外籍英語教師。而他實際來自烏茲別克，涉嫌冒用加拿大籍身份以取得教職，令外界一片譁然。

來都來了男與紅姐。（微博圖片）

來都來了男（微博圖片）

四季哥：許多網友發現有一名帥哥小鮮肉分別在4個影片中，穿著「春、夏、秋、冬」不同服飾現身，加上他在片中跟紅姐有說有笑，表情歡悅，還不忘送禮給紅姐，戲稱「純愛四季哥」。

四季男（微博圖片）

皮褸男：有一位外型亮眼而身穿皮褸的男子，亦因影片外流而遭起底。據悉該名男子早已有未婚妻，而時間曝光後來，未婚妻疑似已提出退婚，並在社交媒體指男方背叛與冷漠，而皮褸男卻只以「好聚好散」回應。

皮褸男（微博圖片）

大癲！港人拼多多買¥19/盒生蠔 激讚2大優點！網民：你係拼了命

從未性交卻生16粒椰菜花 年輕男健身疑被「啞鈴、毛巾」傳染性病

「南京紅姐」事件｜4. 網友藝人齊齊抽水

流出影片瞬間演變為「捉奸名單」之餘，多位網民更引用片段中的對話進行二次創作迷因，令人貽笑大方。東方昇、阿Bob林盛斌等翻出自己酷似紅姐的男扮女裝打扮相片抽水。

林盛斌（Bob）在IG發文貼出照片，反串「極度懷疑佢係抄我TVB營業部徐小姐個造型」；藝人東方昇也在IG貼出照片發文貼出自己男扮女裝的照片，並標示「叫我東姐~~」。而藝人沈震軒因外貌與其中一名受害者極爲相似，在自己的Threads上貼出一張加了「來都來了」四字的個人照，指「有人叫我post呢幅相」。

BOB林盛斌上載反串造型，竟與南京紅姐撞樣。（IG：@bob_lamshingbun）

沈震軒外貌與其中一名受害者極爲相似，貼出加了「來都來了」的個人照。（網上截圖）

「南京紅姐」事件｜5. 專家分析直男上當三大原因

微博主「文笙V」深入剖析南京「紅姐」事件中眾多直男上當的原因，指出由於男性普遍存在的性壓抑，導致即使察覺異樣也難以自拔。而男性在性衝動面前缺乏自控力，使他們忽略潛在風險。再加上風險認知不足，在「免費」誘惑下，選擇性地忽視生理差異及潛在危害。他總結提醒，面對兩性關係應保持理性，切勿過度迷信外表。

「南京紅姐」事件｜6. 愛愛房疑招租

網路更流傳其曾租住的房屋，疑似被房東重新招租，招租訊息中特別標註：「靚屋出租，有故事、有內容，原租客因個人原因退租，押一付三，月租800（約港幣$876），水電自理」。從公開的房屋照片可見，深色房門、黑色桌椅、白色櫃體及藍色格子床單等陳設，與「紅姐」拍攝影片的場景高度相似。但也有人認為可能為「AI合成梗圖」，並且尚未見實體租約證據。