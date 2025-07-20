韋帕10號風球｜蕭正楠半裸抱兒子感受颱風　黃翠如曬溫馨合照

繼2023年超強颱風蘇拉襲港後，相隔2年颱風韋帕令香港再次掛起10號風球。大部分活動及工作都被逼取消或延期，亦令平日忙個不停的藝人們，可以偷閒享家庭樂。



韋帕10號風球｜各大院線戲院颱風天開放安排 其中一間仍照常營業

黃翠如蕭正楠愛子「蕭哈哈」正面照首曝光 肥嘟嘟眼大大超可愛

黃翠如蕭正楠與囝囝「蕭哈哈」，一家三口相當幸福。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴相當童趣。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈正面樣首度曝光。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈正面樣首度曝光。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如3月中誕下與蕭正楠的愛情結晶品「蕭哈哈」，一家三口相當幸福。轉眼蕭哈哈已四個月大，趁韋帕襲港掛起十號風球，蕭正楠難得偷閒可以抱實囝囝感受颱風。黃翠如上載兩張父子溫馨背影照，蕭爸爸半裸上半身抱蕭哈哈站在落地玻璃前看風景，黃翠如留言：「打風的日子，願一切平安🌈」

蕭正楠一有時間就攬實囝囝蕭哈哈。（IG：@wongtsuiyu）

蕭正楠一有時間就攬實囝囝蕭哈哈。（IG：@wongtsuiyu）

蕭正楠一有時間就攬實囝囝蕭哈哈。（IG：@wongtsuiyu）

蕭正楠抱愛子蕭哈哈感受十號風球風景。（IG：@wongtsuiyu）