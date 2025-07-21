樂宜爆有歌手性伴侶　為對方性能力差澄清：唔係真嘅個個都差唔多

樂宜近日在YouTube節目中大爆其私生活，直言自己與娛樂圈一位男神級別的歌手保持「SP性伴侶」關係，並坦言對方性能力不如預期，引起網民熱議。

今日（21/7）樂宜現身灣仔出席書展活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰啲事喺好多年前，好多嘢都唔係好記得。（而家有男朋友？）我而家得一個男朋友，我好專一。（你自爆有SP，現任男友有否唔開心？）其實佢係知我朋友啱啱搞咗個頻道，叫我幫手。而我知道要搞起一個新嘅頻道，就要有一啲好爆嘅話題，於是我就住佢哋嘅方向分享吓，就利用幽默嘅方式去同大家分享。（當時有冇同對方反映其性能力差？）其實冇嘅，呢啲都係搞笑啫，唔係真嘅，哈哈。（相反佢能力係好強嘅？）咁我又唔記得，哎其實個個都差唔多，哈哈。」

樂宜今日出席書展活動。（葉志明攝）

問到內容是否屬實？樂宜表示絕對真確：「呢啲事其實好多年前，曾經係有發生過，但而家好乖。覺得人大咗，好多嘢都玩過晒，咁所以做返個乖嘅女仔。以前我係任性啲，到人大咗就想定落嚟。」

提到同蔚雨芯的官司，樂宜表示：「如果之後需要我做證人嘅，我都願意出庭，但入面嘅內容我就唔方便去透露，相信開庭之後，庭上就會披露更多案情細節，相信公道會浮上面。（兩個人嘅關係？）百萬分做唔到朋友。」

樂宜透露願意出庭做證人。（葉志明攝）