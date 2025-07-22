47歲影帝為粉絲改花名做「春藥」網民炮轟性騷擾　經紀公司急道歉

韓國演員河正宇近日在Instagram與粉絲互動時，因一則不當留言陷入性騷擾爭議。近日一名崔姓粉絲留言希望他幫忙取綽號，河正宇竟回覆「催淫劑」（春藥），引來大批網友炮轟其言論越界、不尊重。



河正宇事後已緊急將留言刪除，但截圖已在各大網路社群平台瘋傳，截圖內容引來大批網友痛批：「這不是玩笑，是性騷擾」、「這樣的發言太讓人震驚」，也有人指出：

「就算對方不介意，也不能用這種詞開玩笑。」



韓國演員河正宇近日在Instagram與粉絲互動時，因一則不當留言陷入性騷擾爭議。（IG@__hajungwoo）

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面對外界撻伐，河正宇的所屬經紀公司Walkhouse Company於21日緊急發出聲明，向當事人及大眾致歉：「對於本公司藝人於SNS上的不當留言，對造成不適的當事人致上深深的歉意。」聲明中也表示，河正宇本人已親自聯絡該名粉絲並進行道歉，並承諾：

「未來將在與粉絲的互動中更加注意言語與行為，避免重蹈覆轍。」



河正宇2008年憑電影《追擊者》首奪百想男主角獎，榮升影帝。（《追擊者》劇照）

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事件起初有人以為是玩笑，但網路上的批評聲量迅速升溫，許多人認為公眾人物更應為言行負責，評論中不少網友質疑河正宇舉動：

「這種發言有什麼好笑的？」

「怎麼會覺得這樣說話很親切？」



河正宇自去年開設Instagram帳號以來，經常透過留言與粉絲互動，過去形象一向專業、親民，此次事件無疑對其形象造成衝擊。他目前正投入tvN新劇《在韓國當包租公的方法》的拍攝，新劇講述一名為了守護家庭與建築、不得已捲入犯罪的生活型房東，劇情融合黑色幽默與懸疑推理，預計明年播出。

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