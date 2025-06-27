娛圈雙面人又+1？50歲藝人被爆欺凌加性騷擾　多次被拍檔出面阻止

日本國民男團TOKIO 25日無預警宣布解散，31年老團說散就散，震驚娛樂圈，成員國分太一行為誇張，有工作人員爆料他是雙面人，檯面下的嘴臉和螢幕形象相距甚遠；且他被曝多項性騷擾與職場欺凌醜聞，這才導致團體全面瓦解。



有工作人員爆料國分太一是雙面人。（TOKIO官網圖片）

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國分太一主持的長壽節目《鐵腕DASH!!》工作人員爆料，他多次透過LINE傳送猥褻影片給同仁，甚至要求對方回傳不雅照，並長期對女性播報員與後輩言語性騷擾、嘲笑外貌，以開玩笑之名行欺凌之實，好幾次都被一同演出的藝人制止。

日本國民男團TOKIO 25日無預警宣布解散。（youtube@ANNnewsCH）

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日媒「女性自身」指出，他手握6個節目、4支廣告代言，在業界內部的評價卻不高，NHK相關人士透露：

「曾與TOKIO合作錄節目，長瀨智也、松岡昌宏、城島茂的態度都很好，只有國分情緒低落、臭著一張臉，開錄前不斷挑毛病，一到鏡頭前又笑容滿面，雙面人的程度讓人震驚。」



另一家電視台TBS相關人士也證實，他態度兩面，對上表現親切，對下多所挑剔，被形容為「不想再共事的對象」。

連日爆料讓國分太一形象崩盤，節目《鐵腕DASH!!》、《世界比一比》已將其除名，其他廣播與電視也陸續下架相關內容。

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