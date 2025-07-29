林憶蓮巡迴演唱會澳門站《至少還有你》引全場跟唱　淚崩感謝歌迷

林憶蓮《迴響Resonance》2025巡迴演唱會澳門站，於7月27日晚澳門威尼斯人綜藝館圓滿落幕。本次演唱會以「崩壞、倒塌、重生」三大主題貫穿，Sandy（林憶蓮）以她標誌性的歌聲帶領觀眾穿梭其音樂生涯的不同階段，打造了一場視聽與情感共振的音樂盛宴。



林憶蓮《迴響Resonance》2025巡迴演唱會澳門站，現場座無虛席

澳門站是Sandy今次巡唱唯一一場室內場館，令極具突破性的演唱會舞台設計更震撼，Sandy先以《一呼一吸》打頭陣為個唱打開序幕，帶領觀眾進入音樂「迴響」空間。已連開三場的Sandy狀態大勇，在密集且高強度的表演下，以細膩歌聲，開始了一場視聽盛宴。

林憶蓮金曲串起集體回憶 大合唱引爆情感共嗚

演唱會來到中段，當《至少還有你》的前奏響起，全場觀眾自發跟唱。Sandy被這突如其來的感動衝擊，數度哽咽無法繼續演唱，她含淚表示：「大家大合唱時佢有一種共嗚嘅力量，我覺得《至少還有你》好犀利，一齊唱嘅果種感動同震撼，好多謝你哋。」Sandy覺得演唱會總給她一種好微妙嘅感覺，好像和大家認識了很久，而每一次演唱會，亦會見到一些熟悉的面孔，感覺彼此看著對方成長，所以每次同大家一齊唱歌，歌曲裏面就滿載了一齊成長的回憶。

林憶蓮邊說邊淚崩：歌曲裏有我哋共同成長回憶

Sandy 還邊說邊抹淚：「我哋今次巡迴演唱會叫做『迴響』，喺呢啲歌曲嘅裏面其實就有好多好多唔同我嘅回憶碎片，有好多你同我一齊都經歷過人生階段裡面，有好陽光燦爛嘅日子亦都有一啲不如意嘅日子，但係我覺得好開心，亦都好珍惜大家今晚再喺呢度同我一齊分享一啲歌曲，我亦都希望呢啲歌曲可以一路陪住你哋喺生活裏邊，如果有遇到一啲沮喪嘅時候或者好難過嘅時候，希望可以喺呢啲歌曲裏面搵到一啲力量，搵到一啲勇氣。我覺得人同人嘅感情係好珍貴好珍貴，而呢啲共鳴同埋交流係我永永遠遠都好珍惜，多謝你哋，希望餘下嘅日子裏面，你哋遇到唔開心嘅時候搵到呢啲勇氣一齊去reset，好唔好。」

在熱烈的歡呼聲與此起彼伏的encore呼喊聲中，Sandy重返舞台，帶來一連串經典金曲《破曉》、《微涼》、《枯榮》及《依然》，現場不斷掀起迴響浪潮。演唱會結束後，樂迷遲遲未肯離場， Sandy在歌迷的熱情下，再次出現進行兩度encore，唱出《再見悲哀》為整個澳門站寫上圓滿句號。

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本次澳門站演唱會不僅展現了Sandy無可取代的歌唱實力，更透過精心設計的舞台與選曲，讓觀眾感受到音樂帶來的共鳴與力量。演唱會結束後，許多樂迷仍駐足場館，久久不願離去，為這場難忘的音樂之夜留下最美好的見證。