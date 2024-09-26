《微涼之夏》有林憶蓮有微涼但欠了什麼？｜歌曲心頭好｜林綸詩

商台台慶劇《微涼之夏》找來林家棟、林家謙、呂爵安、陳蕾等人聲演廣播劇，聽罷有點失望，無論是小歷史(角色的個人歷史)，還是大歷史(香港城市、經濟及流行文化史)，放在一起只像一則一則的小廣告，過場兒嬉也沒有連貫性。我在零零年代也聽過不少商台劇、無論是芝SI菇BI，還是少爺占，寫的多是追聽性強且貼地的廣播劇，無論考試時間多忙，我也會定時扭時收音機聽。《微涼之夏》有903廣播劇的表面包裝，卻缺乏關連及真誠，角色們功能性地交代要懷的舊，像廣告雜誌一樣。

文：林綸詩｜題目：《微涼之夏》有林憶蓮有微涼但欠了什麼？



所謂廣告，賣的當然是懷舊或香港情懷 (電影《誤人子弟》、《92黑玫瑰對黑玫瑰》、《男人四十》，還有PHONE IN電台節目、WALKMAN等等)，而當中賣得最行，當然是香港流行曲。每一集都有歌單，橫跨八十年代自今，而主題曲則是林憶蓮的《微涼》(1991年)。

林憶蓮作為GAY ICON，《微涼》作為錯過的愛、遲來的覺悟，當年由林一峰創作的舞台劇《馴情記》已成為標誌。

//微涼的秋 蕩來傷口 微涼的酒 苦澀輕透

微涼是我 未忘借口 道別某個深秋

為何當天 不懂去愛 為何分開 方知熱愛

為何夜了 蕩來感慨 是否不應該

匆匆一生獨自上途 風乾情感的苦惱

偶站進街角墮進了夜霧 像消失地圖

無夢的心不懂去愛 讓孤單心靈失去你

寂寞感覺此際蕩來 是否不甘//



林家謙指角色突破 與呂爵安首度合作擦火花。

於是《微涼之夏》也離不開其影子，男男間曖昧的愛，一起成長，一起走遠，再生硬地加進熟口熟面的港產片劇情，如《男人四十》的師生戀 (又請了林嘉欣)，《誤人子弟》的「入天文學會，你唔會後悔」……編劇月巴氏是影迷，所以編劇手法亦非常之「影迷」，數了一場又一場自己喜歡的電影與歌曲，但就是沒有動人的部份，也沒有戲劇感，對白也非常目標為本地突兀。整個劇本像社交媒體上斷編殘簡，也如他專欄的point forms，結果犠生了好的題材、好的演員，更遠不及比《馴情記》，作為商台的標誌，十分可惜《微涼之夏》成為不了時代的紀念。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）