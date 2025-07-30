歌后疑做小三惹熱議　撼贏年輕美女原因是什麼？網民：給阿姨伺候

台灣金曲歌后魏如萱近日捲入網紅若盈、Ian的感情風波！魏如萱先是透過經理人認愛Ian，且強調兩人是在都單身的狀態才開始交往。不過若盈經理人也不甘示弱，回應兩人處於感情冷靜期，暗指尚未分手。而兩人年齡相差21歲，也在網路上掀起熱烈討論。



近日有台灣網友在PTT上討論起魏如萱的新戀情，有網友更好奇Ian為何會離開若盈選擇魏如萱，引來大批網友留言表示：

「年輕女這個不要那個不行，阿姨好多了」

「正妹都要人伺候的，不如給阿姨伺候」

「年少就知阿姨好」

「阿姨什麼都懂」

「阿姨我不想努力了」。



魏如萱（IG@waawei）

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此外，還有網友在threads隔空向魏如萱暗諷：「魏如萱可以教教我們大家怎麼跟現在大學生溝通嗎？我覺得很難欸。」許多網友紛紛表示：

「可以跟他們聊什麼？我覺得有代溝耶」

「這才是我最好奇的重點」

「首先要有戀愛腦」

「小三歲五歲就覺得有代溝了」。



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不過也有不少網友反批原PO：

「你可以嘲笑她，卻得不到那樣的愛情」

「留言說噁的人最噁，誰不愛年輕帥哥美女，自己沒本事而已」

「我以為男方才是要被譴責的對象欸」

「聽歌就好不要一直關注人家私生活」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】