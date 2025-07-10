視帝舊愛是最強小三　曾傳搭上李澤楷洗米華　吸3億分手費成富婆

41歲金鐘視帝陳柏霖跟小6歲女團「Popu Lady」成員庭瑄穩定交往13年，昨（9）日傳出將結婚修成正果，可能會在年底前到國外舉辦婚禮，值得一提的是，陳柏霖過去與混血名模「Mandy Lieu」有過一段情，兩人分手後，Mandy Lieu搭上已婚的澳門賭場大亨周焯華，還為對方生下4個孩子，被外界封為「最強小三」。



陳柏霖過去與混血名模「Mandy Lieu」有過一段情。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多Mandy Lieu照片👇👇👇

+ 11

Mandy Lieu是美國、馬來西亞混血，以精緻的臉蛋受到矚目，過去曾和陳柏霖、李澤楷等人傳出緋聞。2014年，她與周焯華（洗米華）搭上，並在短短5年內為他生下3女1子。然而，周焯華的家人始終力挺元配陳慧玲，Mandy Lieu在遲遲等不到名份的情況下，心灰意冷，最終選擇帶著孩子定居英國，展開全新生活。

2019年曾傳出周焯華支付3億港幣的分手費，與Mandy Lieu斷開關係，而周焯華的豪宅內部設計也隨之曝光，過去有小紅書網友分享參觀周焯華豪宅的經歷，並形容其風格如「砲房」，該豪宅擁有寬大主臥房，內設有King Size大床，並配有天花板鏡子，增添情趣氛圍，引發熱烈討論。

【圖輯】點圖放大看「周焯華豪宅內部的畫面」👇👇👇

+ 8

有傳在周焯華與Mandy Lieu交往期間，其正宮陳慧玲一度放話離婚，這段感情甚至還出現了「小四」、「小五」。不過，周焯華堅決不離婚。自從上位失敗後，Mandy Lieu便帶著孩子們移居英國，過著隱居的生活，鮮少更新近況。如今周焯華因涉及非法經營賭博等罪名，遭澳門終審法院判處18年徒刑，並需支付約248億港幣的巨額罰金。

周焯華因涉及非法經營賭博等罪名，遭澳門終審法院判處18年徒刑。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

延伸閱讀：

快訊／川普關稅第二波名單仍沒台灣 公布6國中菲律賓增至20%

【本文獲「TVBS」授權轉載。】