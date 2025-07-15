女星疑介入富商婚姻做小三　受醜聞連累傳年底不續約　事業現危機

台灣樂天女孩成員Dora（洪葳）近期深陷介入富商婚姻爭議，形象大受打擊。據悉，樂天球團內部已有共識，待合約年底到期後將不再與她續約，事業恐面臨中斷危機。



據「鏡週刊」報導，Dora原為統一獅Uni Girls成員，憑甜美外型與活潑性格累積不少球迷支持。去年她突然宣布離隊，轉戰樂天啦啦隊，並在好友琳妲的YouTube節目上坦言，為避免空窗期限制，曾自掏腰包支付20萬元（台幣）違約金。不過現在則傳出，當時的違約金疑似由富商男友幫忙支付，顯見兩人關係早已不一般，引發外界關注。

Dora日前在社群曬出28歲生日會的照片。（ig@dodo.ra_h）

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自從介入富商婚姻風波曝光後，Dora工作暫停、社群也未更新，神隱超過一個月，直到10日在社群曬出28歲生日會的照片。儘管樂天球團三度對外發聲明，強調女孩排班為內部安排，未針對個人進行懲處，但知情人士透露，球團已將Dora列入「低調處理名單」，不再安排任何活動與通告，連職棒應援也未出現她的身影。如今醜聞纏身，更讓她的啦啦隊前景黯淡。圈內人士直言：

「她在職棒啦啦隊的未來，幾乎已經沒希望了。」



不過Dora目前仍屬職籃P. LEAGUE+高雄鋼鐵人啦啦隊成員，預計將在新賽季開打後重返籃球場應援。對此，樂天球團對外回應：

「關於週刊報導不清楚其消息來源。小葳葳目前七月無排班，未來的班表安排與是否續留，將待年底確認明年度合約後再行公告，謝謝關心。」



Dora在好友琳妲的YouTube節目上坦言，為避免空窗期限制，曾自掏腰包支付20萬元（台幣）違約金。（IG@linda831212）

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