日極品美女靠一張相全球爆紅　累積7630萬次觀看數　馬斯克也轉發

來自日本的荒木佐保里，在社群媒體X發布自己鼓起臉頰、露出甜美笑容的照片，短短幾天內已經累積超過7630萬次觀看，就連全球首富馬斯克（Elon Musk）也轉發相關內容。



根據這篇25日的貼文，佐保里身穿正裝，梳起公主頭，手抱筆記型電腦，出現在辦公室場景。面對鏡頭，她露出甜美而不失俏皮的笑容，簡單寫了一句「早安」，並且搭配太陽的表情符號。

佐保里的甜美笑容風靡網路世界，甚至在歐美網友之間引發熱潮。（IG@kawausosuki0513）

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佐保里的清新模樣，很快在X掀起一陣旋風，甚至在歐美網友之間引發關注，以及驚人的二創熱潮。甚至有外國鄉民製圖，把佐保里與美國27歲新生代性感女星Sydney Sweeney並列女神之列，做成「二選一」的迷因圖。

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此外，狗狗幣創辦人之一的Billy Markus也使用AI工具Grok Imagine，把佐保里的照片製成短影片。馬斯克轉發寫道，「Grok Imagine超級好玩」，趁機替自家AI產品宣傳。

佐保里是日本偶像團體Tokyo Girls Bravo前成員，現在則是一名演員兼模特兒。她在X個人簡介寫道，自己來自長崎，最喜歡吃魚。根據佐保里稍後的說明，這是替某間設計公司官網拍攝照片時的工作照，隨著自己在全球爆紅，她也決定開設YouTube頻道，並且已經上傳影片，感謝大家的喜歡與支持。

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