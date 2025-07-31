42歲歌后陷小三疑雲「認愛時間軸疑點重重」妹妹罕發聲：有些誤解

台灣金曲歌后魏如萱與小21歲網紅Ian的戀情意外掀起三角戀風波，雙方說法不一引發外界議論。29日凌晨，魏如萱的妹妹魏如昀在IG限時動態發文，以「有些誤解，是無法解釋的痛」表達心聲，引發外界關注。



魏如昀（右）和魏如萱感情好。（IG圖片）

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現年42歲的魏如萱在2022年與隆宸翰離婚後，感情生活備受關注。近日被爆出與年僅21歲的網紅Ian交往，魏如萱經紀公司隨即發聲明表示：

「確實在一段感情狀態裡，不過男女雙方都是在單身狀況才開始交往，不是秘密，沒有隱藏。」



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然而，Ian的前女友若盈經理人卻對此說法提出不同看法，表示「若盈和Ian目前處於感情冷靜期」，並希望外界不要過度臆測，讓這段感情的時間軸更顯撲朔迷離。

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在風波持續延燒之際，魏如萱的妹妹魏如昀29日凌晨在IG限時動態發文：「有些故事不是你看到的那樣，風從哪裡吹來，就往哪裡傾聽，可是風沒說話。」接著又寫道：「有些傷不是喊痛才算傷。有些誤解，是無法解釋的痛。希望你們的聲音，不是她的傷口。」雖然文中未直接點名，但敏感的發文時機引發外界諸多聯想。

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