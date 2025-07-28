37歲女星漂髮失敗髮量只剩10%「像被虐的小狗」髮型師至今未道歉

韓國知名DJ SODA上個月自爆因為漂髮失敗，導致腦勺以及側邊頭髮的髮根嚴重受損，害她只能先剃成平頭。事隔一個多月後，她再曝頭髮的近況，因為頭髮一直斷裂，如今髮量只剩下10%。



DJ SODA在IG發文提到：「有人說我像一隻被虐待的小狗……不知道那句話為什麼這麼貼切。」也透露自己髮量本來很多，現在不僅頭髮大量斷裂，且髮質更是粗糙的像豬毛。

韓國知名DJ SODA上個月自爆因為漂髮失敗，導致腦勺以及側邊頭髮的髮根嚴重受損。（IG@deejaysoda）

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另外對於外界傳出她與髮廊在打上億韓元賠償的官司，DJ SODA忍不住怒喊「我從他們那兒收錢有什麼用」，打算要靠自己的力量重新站起來。

DJ SODA更揭髮廊與設計師至今都未向她道歉，反而要求她刪除在IG上的貼文，本來如果對方承認過失並真心道歉的話，她是一分錢都不收，並原諒他們。但是他們卻假裝什麼事都沒有發生，讓她感到悶悶不樂。

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DJ SODA也透露現在走在街上一些路人會詢問她「沒事吧」，很感謝大家的關心與支持，託大家的福，她已挺過來了。

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