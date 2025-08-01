女星結婚3年傳婚變　老公IG轉發5個Po疑被背叛：婚姻非人生的全部

台灣啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）在2022年嫁給男星范姜彥豐，婚後育有一女「小粿醬」，夫妻倆時常在社群平台曬出甜蜜合照放閃，未料，近期有眼利網友發現，兩人已相當久未同框，就連范姜彥豐慶33歲生日都不見老婆粿粿身影，遭傳3年婚變，而范姜彥豐近期轉發不少和婚姻不忠相關的影片，再掀熱議。



從范姜彥豐的Instagram上可以發現，他近期轉發了5則和婚姻相關的語錄短影片，其中內容包含了「一個人對你造成的最大傷害，不是他不愛你了，而是摧毀了你對人性的信任，和愛別人的勇氣」、「當經歷過一次信任崩塌後，人真的會變冷漠，甚至是冷血無感」、「夫妻倆走到最後是不是就靠人品」、「一個男人最好的狀態，是不論你的婚姻幸與不幸、枕邊人衷與不忠，身為男人你都明白一件事，婚姻不是你人生的全部。」不免讓外界聯想是否和他的婚姻狀態有關。

兩人最後一次公開同框停在今年3月的日本滑雪行。（IG＠zack_fanchiang）

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不僅如此，范姜彥豐還轉發了李玖哲演唱歌曲〈挽救〉的相關影片，這首歌講述一段戀情如果不愛了，就算拼命挽救也是說散就散，心境相當無奈悲傷。不過截至目前，粿粿及范姜彥豐都未對婚變傳聞作出回應。

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事實上，范姜彥豐在28日迎33歲生日，不過不同過往曬出一家三口溫馨合照，今年畫面中，僅見女兒、家人及健身相關的照片，未見老婆粿粿身影，而兩人最後一次公開同框則是停在今年3月一同前往日本滑雪，夫妻倆近期在社群平台上幾乎零互動，引發外界對於兩人婚姻狀況的諸多揣測。

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