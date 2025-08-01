楊煜謙｜憑唱跳BIGBANG名曲熱爆　選秀未晉級仍言：好好裝備自己

楊煜謙 (Nicolas）｜最近在韓國選秀節目「BOYS II PLANET」，憑自信跳唱BIGBANG《BANG BANG BANG》片段，網上熱爆的楊煜謙 (Nicolas），昨晚IG出片剖白心情，感恩這六個星期的訓練，留下美好回憶和經驗，面對網上不同評論，他揚言：「要內心強大，在哪裡跌倒就在哪裡爬起來！」



網上熱爆的楊煜謙 (Nicolas）。（nicolasyeung92@Instagram）

22歲的Nicolas曾就讀喇沙書院，現在是香港科技大學 4 年級學生。他自小就熱衷於幕前表演，曾參與廣告拍攝，亦曾為服裝品牌拍攝平面廣告。Nicolas年初被經理人發掘，加入了寰亞，並展開新挑戰，在唱歌跳舞能力零基礎下入圍了韓國選秀節目《BOYS II PLANET》，此前進行了一個半月的唱跳訓練。

楊煜謙 (Nicolas)在努力練習。（nicolasyeung92@Instagram）

楊煜謙 (Nicolas)在努力練習。（nicolasyeung92@Instagram）

Nicolas在首輪比賽中跳唱 BIGBANG的《BANG BANG BANG》，展現出百分百勇氣和信念，順利完成整個舞台。雖然結果未能晉級，但他的表現成功帶動現場氣氛，導師和練習生們也跟隨著節奏站起來舞動和鼓掌，場內氣氛高漲熱烈。

楊煜謙 (Nicolas）跳唱BIGBANG《BANG BANG BANG》（nicolasyeung92@Instagram）

真的很帥了。（nicolasyeung92@Instagram）

節目播出後，網上出現各種評論，Nicolas經過沉澱後，認為用甚麼心態去面對好重要，與其怕醜怕樣衰，不如好好調整自己，要內心強大，在哪裡跌倒就在哪裡爬起來，今次經歷只是起點，今後會繼續好好裝備自己，重新出發。

重新出發吧Nicolas！（nicolasyeung92@Instagram）