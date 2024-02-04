歐陽娣娣初登選秀節目即企C位！ 舞蹈實力遭疑　被網友指：黃馬褂

歐陽龍和傅娟的19歲小女兒歐陽娣娣，參加內地與泰國合作推出的選秀節目《創造營亞洲》引起話題，昨（3）日歐陽娣娣初舞台登場，歐陽娣娣和馬來西亞、泰國的美眉組隊帶來甜美唱跳，她還SOLO表演芭蕾舞。



由於歐陽娣娣一家都是名人，也不少網友質疑她是「皇族」，但節目發起人王嘉爾倒是相當滿意歐陽娣娣的表現，直讚：「我覺得現在已經很好了。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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歐陽娣娣追隨大姊歐陽妮妮、二姊歐陽娜娜的腳步闖蕩藝能界，目前就讀北京電影學院，她透露參加《創造營亞洲》心境，「因為家庭的原因，我從小受到了很多關注，但來到這裡，我就是一張白紙」。節目中導師Mike表示，歐陽娣娣的名字讓她想到一個人，問：「你是歐陽娜娜的親人嗎？」歐陽娣娣微笑認了「她是我姊姊」。

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歐陽娣娣和團員們初舞台演出，帶來甜美可愛的演出。歐陽娣娣不僅打頭陣開唱，副歌時還站C位，大秀語言能力，中文、泰語、英語三聲道切換，歐陽娣娣還獲得獨秀機會，帶來芭蕾舞表演，下腰、一字馬，不過卻被網友嫌棄「肢體僵硬不協調」、「基本功不扎實更沒有身段」。還有人認為她是「皇族」，實力普通但卻被偏愛。

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