奇情谷｜殯儀師Joe獲黃子華「破地獄」挽救友情　賴慰玲七情上面

《奇情谷》昨晚（4日）主題為「殯儀統籌」，請來兩位真實版「真．子華神」的殯儀統籌師劉善樹（Joe）、澤雄（Keith）擔任嘉賓，分享陽陰兩界奇情故事。賴慰玲再度以嘉賓谷主身份亮相，暫替追蹤女神的曾展望（GM）。

Joe分享入行經過透露原本從事名店工作，因為疫情影響同電影《破．地獄》中黃子華演的角色遭遇類似，他說︰「殯儀業同賣奢侈品一樣，都係好需要尊重客人嘅行業。做咗名店十幾年，帶返個服務去殯儀業，有意想不到效果。」Joe表示入行初期要從事多份兼職去應付開支，期間聽到不少閒言閒語︰他略帶無奈說︰「兼職公司同事會私語話我發埋啲死人財，好多呢類說話。」不過《破．地獄》上映之後，情況完全不同，他笑說︰「以前啲朋友避免同我一齊食飯，套戲上咗之後，多咗人搵我聚會，仲成為焦點。」Joe變相獲黃子華「破地獄」。

昨晚「奇情嘉賓」請來從事殯儀統籌師Joe及Keith擔任嘉賓。

Joe被問到大富之家與一般市民，在選購骨灰盅有何區別時，他表示富貴人家要求較豪華，更喜歡選購「家庭裝」骨灰龕位，他解釋︰「佢哋會搵私營骨灰龕場，貪佢可以揀喜歡嘅位置，價錢當然亦會貴。龕場仲會提供家族位，可以放到4到30個骨灰盅。」

Keith自言自少就立志從事殯葬業，主要是受電視劇集、傳媒渲染高收入。他表示目前除殯儀工作外，亦會接手凶宅清潔工作，他說︰「以前可能只係叫啲師傅去做法事『潔淨』地方，而家會做埋環境清潔、辟味等等。接過一單凶宅清潔，上到去客人要求丟晒啲雜物，我哋會建議等過咗回魂先咁做。」不過對方堅持，惟有照做。翌日Keith收到客人電話，對方表示獲亡父報夢質問，他說︰「我叫佢去廚房睇下米缸有無異樣，佢話見到有一個掌印。」Keith解釋相傳老人家回魂時，會用手量米看看家人是否有足夠糧食。最後建議客人紮一套雜物燒給亡父求心安理得。Keith表示清潔凶宅最難搞是腦漿及辟除血腥氣味。

. 昨晚節目既奇情又驚嚇，Jinny及賴慰玲聽到七情上面。

殯儀業目前發展多樣化，有不同飾物配件出售。

Keith表示殯儀業連帶處理凶宅清潔。