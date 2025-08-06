「寰亞孻女」黃淑蔓Feanna擔任樂隊Nowhere Boys嘉賓　笑言要入隊

黃淑蔓（Feanna）｜寰亞樂隊Nowhere Boys （NWB）成軍十周年，於尖沙咀The ONE L606店舖開設NWB POST OFFICE「給十周年的概念店」，上周日（3日）邀請師姐「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）擔任第二場「Nowhere Boys mini live gig」嘉賓。喚醒Feanna的樂隊魂，她笑言要加入成為NWB第六人，擔任吹奏牧童笛和三角鈴，更為這期間限定樂隊命名「Nowhere Meow」！



「寰亞孻女」黃淑蔓Feanna擔任樂隊Nowhere Boys嘉賓

音樂會開始NWB演唱《無處遊人》、《That’s Why》和新歌《給失敗者的一封信》，觀眾勁High，反應熱烈，並吸引途人圍觀，非常熱鬧。主音Van介紹Feanna出場時，說：「我好鍾意Feanna把聲，好好聽！」Feanna自認是NWB粉絲，特別欣賞最近他們以「信件」為題材的勵志歌。她還自爆去年欣賞他們在西九舉行的「US音樂會」時，走入樂迷堆一齊跑圈吶喊，非常投入。

黃淑蔓自薦加入NWB 喚醒Rock Band魂

Van表示Feanna是NWB合作最多的女歌手，之前一齊跑School Tour，還有不同形式的YouTube Studio Live。他笑言：「有Feanna喺度大大減輕咗我哋陣『佬』味！」又稱NWB的歌曲交由Feanna演繹都會好驚喜。

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當日表演「少女動漫版」的《放飛之旅》 和「喵喵版」的《天陰間中有陽光》 ，觀眾意猶未盡大叫encore ，於是即興加碼演唱NWB的《Superpowers》。Van笑說：「估唔到呢首歌交畀Feanna唱會變咗一首卡通片主題曲，好有趣！」Feanna透露已收到NWB為自己寫的新歌Demo，由琴鍵手漁佬主理，他形容新歌節奏感強、J-Rock和動漫感覺。Van和Feanna異口同聲希望成為合唱歌，表示非常期待。

黃淑蔓敲三角鈴吹牧童笛 期間限定Nowhere Meow

這是Feanna第一次在商場店舖內夾live band唱歌，她對NWB說：「即使唱MMO（預設伴唱音樂）都好難，但你哋成個live band形式，我覺得好勁！」Van說：「其實有啲似十年前我哋初初夾band玩busking，或者喺咖啡店、酒吧表演，只有喇叭和幾條線，最重要諗辦法令所有樂器都發聲，好似今日我支木結他駁咗落電結他個喇叭。」Feanna讚他們即使沒有拍子機提示，而現場人聲嘈吵，NWB仍然可準確捉緊拍子表演，非常厲害。

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期間，結他手Ken彈到一半突然跪地，事後他解釋：「當時我掛住望Feanna，彈低咗半格，然後再低兩度，亂咗又救唔返！」人跟音符一齊跣低，Van笑說：「天雨路滑！首歌彈到最激昂嘅時候，所以特別好笑，救唔返唯有重頭彈過。」Feanna笑指Ken就像掛住回頭望女仔而撞電燈柱，非常搞笑！