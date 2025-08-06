玩轉粵東粵北懶人包｜薛家燕變身「花漾少女」峽谷秘境探險超刺激

《玩轉粵東粵北懶人包》逢周一至五晚10點半無綫電視TVB翡翠台播映，節目由薛家燕、冼靖峰、何沛珈、關楓馨、羅天宇和黃美棋擔任主持。播出的第三至第五集「至醒隊」及「至叻隊」除會帶家燕姐繼續大歎各種特色美食，還會走訪靚爆秘景、國風特色酒店及養生溫泉。



佢哋浸咗唔止一個溫泉。（TVB無綫圖片）

今輯節目「食盡粵東，玩轉粵北」，去勻汕尾、揭陽、普寧、清遠、韶關、花都等地，為大家推介粵東粵北的最新旅遊情報。各主持承接「懶人包」玩法，由「至醒隊」的關楓馨（Fabi）、冼靖峰（Archie）、何沛珈（Roxanne），VS 「至叻隊」的黃美棋（Meiki）、羅天宇（Joey），兩組人馬每集均會竭盡所能為「皇太后」家燕姐安排精彩行程，爭奪家燕姐歡心以爭取將行程列入「玩轉粵東粵北懶人包」！

家燕姐真係搞笑到不得了。（TVB無綫圖片）

家燕姐真係搞笑到不得了。（TVB無綫圖片）

家燕姐真係搞笑到不得了。（TVB無綫圖片）

周三至周五播出的第三至第五集，「至醒隊」及「至叻隊」除會帶家燕姐繼續大歎各種特色美食，包括潮汕牛肉火鍋、地道普寧豆醬菜式、生醃海鮮、潮汕地道小食、清遠麻雞及金獎烏鬃鵝等，還會走訪靚爆秘景、國風特色酒店及養生溫泉。除有兩位靚女主持Fabi及美棋大晒美好身段、羅天宇亦會大晒結實胸膛及麒麟臂，畫面唯美又搶眼！

關楓馨（左起）、黃美棋同羅天宇，每次一撇甩冼靖峰就好興奮，笑死。（TVB無綫圖片）

玩轉粵東粵北懶人包｜玩完成隻艇裝滿水

另Fabi、美棋及羅天宇還展開了一場別開生面的「峽谷秘境探險」，當中除有全長329米、曾被認證為「世界最闊的觀瀑玻璃橋」；全長302米、曾被認證為「世界最長的懸空玻璃平台」及懸崖飛車外，天宇與美棋還挑戰了全程長達6063米、最快時速72公里的飄流運動！鏡頭所見，飄流全程水流相當急，不但天宇與美棋BB玩到「靚樣盡毁」（二人多番被飄盪至面目模糊），二人玩畢後整隻艇更是「裝滿水」。玩到「頭髮亂了」的天宇期間還大呼：「真係要識得珍惜生命」，想知有幾緊張刺激，密切留意節目。

呢個「峽谷秘境探險」，勁精彩。（TVB無綫圖片）

有全長329米、曾被認證為「世界最闊的觀瀑玻璃橋」。（TVB無綫圖片）

真係被揈到達至「毁容」程度架。（TVB無綫圖片）

佢哋好似玩得好開心。（TVB無綫圖片）

節目中還介紹了不少打卡靚景，當中除了Fabi與美棋站在看似懸空的相架框及巨型佛手上的打卡位夠晒驚險兼美感，家燕姐的打卡靚相亦相當搶焦，在Roxanne等人引領下，家燕變回「花漾少女」，不停在鏡頭前大晒「少女打卡5式」，喜感美感兼備！另全程約1500米的地下河靚景探秘亦絕對不容錯過。想親身感受家燕姐及一眾主持玩得有多開心，密切留意節目！

呢個打卡位，靚得嚟又有啲驚險咁。（TVB無綫圖片）

呢個打卡位，靚得嚟又有啲驚險咁。（TVB無綫圖片）