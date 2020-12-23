刻在你心底的名字影評｜超長男男情慾戲　觀眾睇到滿頭黑人問號？

在解嚴開始的時代，男孩們不能說出口的秘密

你對於中文的同志電影的男男戀曲印象深刻的是哪一個片段呢？是張國榮《霸王別姬》中那一段中國時代虐戀、還是《孽子》中的新公園、又或許是《美少年之戀》那攝影棚中卸下警裝的阿sir。那些屬於那個時代的記憶，而在台灣1987年後的同志戀曲又該是如何展開？

《刻在你心底的名字》是一部敘述較為近代30年的同志戀歌，台灣解嚴、蔣經國去世，台灣逐步走向自由民主改革開放的年代。兩位高中生張家漢和王柏德，彼此對上了目光重此離不開眼，在那青澀的歲月裡，他們瘋癲、胡鬧、甚至擁抱對方曖昧不明的狀況讓他們沉淪其中。但在學校開始招收女學生，王柏德心思被女學妹勾起，這份炙熱開始無法收拾。

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打破「《霸王別姬》、《孽子》式」悲劇成同志電影新經典？10圖快速看完《刻在你心底的名字》影評精華內容（點圖放大↓↓↓）

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我常在想提到台灣同志電影，不管是同志圈內圈外人畢竟會想起白先勇前輩的《台北人》與《孽子》，不管是文學還是影視，那些無家可歸流連新公園的美麗少年們，替我們有了關於一個時代的同志印象。

但很令人意外的是，即便過了五、六十或更久，人們對於影視的印象好似定格於此，又或是美化成如《十七歲的天空》般笑鬧的同志喜劇。雖這之後有著講述同妻與假婚令人眼一亮的《誰先愛上他》，但不管是腐女或一般觀眾眼中似乎永遠將同志停留在「孽子式悲劇」。

《刻在你心底的名字》是一部以解嚴後的台灣為背景與《臺北人》50年代權威專制下的台北有著些許不同的青春色彩。這部電影某方面更貼近《女朋友．男朋友》電影中80年代後的時空下，男女自由戀愛剛萌芽，學生和民眾勇於挑戰威權，開始對各種不公平而吶喊出自我的聲音。

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高中生的張家漢和王柏德也是，他們樂見解嚴後開放髮禁、放寬各種限制，卻錯估了這個社會還沒有一個真正的自由，對於愛的形式還仍未改變。

這部電影很有意思的是改編於導演的心路歷程，並以「每個人的初戀，都跟史詩電影一樣偉大。」這樣的標語去敘述開始認識愛，然後為了愛拼了命最後遍體麟傷。

電影中有著大量過往80、90年代的情懷，並且連對於性向霸凌與性的摸索都還原出來，甚至因為主角們就讀是天主教學校，電影中有多次的在同志與教義間碰撞，並且在兩位角色彼此那曖昧不明間，展開了一段若即若離、你追我跑的青少年友誼與戀情，在靠近一點點不只有牽手，而是要上你的全部。

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雖然在影後問答時，導演曾說這是一部同志電影有著與BL不同之處，但是這部電影對我而言某方面有著BL男男羅曼史的許多影子，雖然在諸多地方《刻在你心底的名字》有著男體肉慾與同志的性別認同之處，但現在的台灣耽美也不只停留在女孩妄想的男男戀，有許多的故事也有受到國內外同志創作的啟發。

故跟這部電影一樣，或多或少也看出許多腐女妄想的影子，可以說對於男體的幻想有時候不管女性還是男同志，在某些時刻有著類似的情慾可望之處，這點是我較不認同導演那簡略的BL論，男同志的幻想也是一篇男男羅曼史。

而《刻在你心底的名字》在刻畫兩位角色情感間和彼此那不知如何是好的對於愛的情感，表現得可圈可點，但在某些時候又會有種：他們一直待在浴室是不是太久？在那種地方搞真的不會有人看到嘛？

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觀影時後這種妨礙的想法一直不斷出現，甚至在渲染上雖然試圖想煽起觀眾的情緒，但因為營造出各種羅曼史畫面反而讓人麻痺，甚至在最後明明很棒的角色中年時期卻在最後一刻那幾分鐘的歌唱中那情感的沉澱全然崩壞，使得良好的氣氛變成打歌的小清新MV錄影帶。

簡單說《刻在你心底的名字》雖然跳脫了《孽子》風情的同志意象，但又還是轉不出《女朋友．男朋友》、《盛夏光年》、《誰先愛上他》等男女男的情愫糾葛，只是《刻在你心底的名字》更深刻的去描寫兩位角色的男男戀史。

雖說是改編同志導演的個人經歷，但比起前期的同志性向摸索與自我懷疑，在後期反而有更多BL電影那種兩人中心的戲劇性，尤其在於海邊與共浴的橋段更是一種不分男同志或腐女的慾望投射。初戀是如此奮不顧身不顧他人點頭，因為我只想問你敢不敢？敢不敢勇敢去愛。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：《刻在你心底的名字》群青色的初戀詩】