《刻在》獲時代雜誌封為同志電影新經典　大讚「精準捕捉男男戀」

Netflix近年積極耕耘華語市場，於23號聖誕前夕，全球同步上線的台灣電影《刻在你心底的名字》，也因登上Netflix而備受國際媒體矚目！在台創下刷新影史票房紀錄的《刻在你心底的名字》，不僅獲國際知名網路媒體VICE狂讚「這部電影反映出台灣在LGBTQ權利上走得有多前面！」，美國時代雜誌（TIME）更特別全方位撰文報導，為電影奉上「勢必成為LGBTQ電影的新經典！」等好評讚賞。導演柳廣輝、監製瞿友寧日前接受國際媒體專訪，除了分享電影的創作理念、初衷，劇中台灣剛解嚴的時空背景，以及近年來風起雲湧的同志運動，都成為國際媒體熱切詢問的話題。隨著兩家國際權威媒體的專訪報導接連出爐，為台灣及國片進軍世界邁出重要的一步。

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本期時代雜誌在《刻在你心底的名字》報導中全面地介紹電影的時代背景、創作理念以及電影配樂，其中特別向國際讀者細述台灣獨特的時空背景，從戒嚴、解嚴時期的社會保守風氣講起，再到這十年來社會經歷公投、修法等重重風波，才終於完成同志婚姻合法化的目標。報導裡引用導演柳廣輝的話：「同性戀跟異性戀的愛情並無差別，我們想告訴大家在同性戀的感情中，愛就是愛！」，並盛讚電影精準捕捉住這股情感，直指台灣當年保守的社會風氣正是導致兩位主角分開的主因。報導中更以超大篇幅向全球讀者介紹台灣同志運動的代表人物祁家威先生，為台灣引以為傲的同志運動打響名氣！

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國際知名網路媒體VICE也在報導中指出「在導演柳廣輝、監製瞿友寧的合作下，《刻在你心底的名字》背後雖有著豐富的時代背景，但所傳達的訊息卻是放諸全球都能被理解的愛情。」直呼這部電影必能跨越國家、文化，感動全世界的觀眾。VICE強調《刻在你心底的名字》除了透過Netflix讓全球觀眾能看到動人的台灣同志愛情，其實也提醒著台灣觀眾「台灣之所以能成為全世界前幾名對LGBTQ友善的國家，都是因為這一路上有許多人勇敢站出來」。

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