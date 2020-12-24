《刻在你心底的名字》有隱喻？以男男戀借古諷今　情慾背後藏玄機

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有些電影很特殊，它的後勁非常強，在我心中「很強的後勁」並非是觀影後突如其來的強大衝擊，而是你看完後覺得沒什麼，但當你在通勤時、回到家後，聽到一句話、聽到一首歌、看到一張照片，這部電影，在你心底刻下的印記卻發著痛，慢慢的愈刻愈深，直到你無法忽視，慢慢成為，刻在你心底的電影。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：咖哩聊電影Curry Talks Movies，原文：《刻在你心底的名字》觀後感 /「你以為世界改變了，但其實什麼都沒有變。」

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