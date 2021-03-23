周秀娜狀態大勇反擊上圍縮水指控　網民留言熱烈：娜姐返嚟喇!

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-23 13:39

周秀娜（Chrissie）近年在電影圈表現亮眼，三年前更憑電影《29+1》入圍《香港電影金像獎》的影后殊榮，然而身為「𡃁模始祖」的她亦已甚少再以當年的水着寫真look出鏡，令不少宅男粉絲大呼可惜。早前娜姐在Instagram罕有上載去滑水的照片被指上圍「縮水」，昨日（22日）她再上載一批穿着鏤空低胸晚裝的照片，力證自己身材拍得住當年。

娜姐真係瘦咗好多。（Instagram：@chrissienana）

娜姐近年的身形變得愈來愈纖瘦猶如紙片人一樣，令人擔心她的健康狀況，引以為傲的完美曲線亦被指跌watt。她近日以低胸晚裝參與拍攝，並公開當日的幕後花絮照，只見照片中的娜姐仍然有不少肉，更不忘大騷好身材反擊「上圍縮水」的指控，不少網民馬上留言大讚「娜姐好靚」、「回復當年狀態」，但卻仍然有人雞蛋裏挑骨頭表示「有點下垂」，引起護航者反擊力撐娜姐真材實料：「假的才不會」、「有人能反地心吸力？」。

周秀娜回復當年的狀態。（Instagram：@chrissienana）

點擊觀看近年的周秀娜：

+ 53 + 53 + 53

點擊觀看當年狀態大勇的周秀娜：