澳洲消防員月曆2026｜爆肌消防員首度訪港　憑月曆解鎖親密合照

萬眾期待的《澳洲消防員月曆》終於來到香港了！這次活動名為「Heroes for Paws」，澳洲熱血英雄將這份全球矚目的愛心帶進香港社區。只要購買一本香港特別版月曆，不僅能為SPCA等5間本地動物機構籌款，還能參加見面會、與英勇帥氣消防員合照。



《澳洲消防員月曆》香港版封面。（官方圖片）

英雄即將來臨，他們懷著溫暖的心，滿載對毛孩的愛！Almo Nature HK聯同全球矚目的《澳洲消防員月曆》（Australian Firefighters Calendar,簡稱AFF），隆重推出「Heroes for Paws」慈善行動，讓真正的消防英雄與毛茸茸的朋友攜手同行，以行動傳遞無盡溫情與關愛。

從撲滅熊熊烈火到拯救動物生命，這些英勇的澳洲消防員展現了力量與仁愛並存的精神，這正正與他們享譽全球的慈善月曆所承載的價值不謀而合。今年，月曆收益將支持Almo Nature HK致力幫助城中弱勢的毛孩和動物。五位魅力非凡的AFF消防員首度一同訪港，全城熱切期待與他們見面！他們將展開一連串充滿同理心、連結與啟發的窩心旅程。

五位魅力非凡的AFF消防員。（官方圖片）

他們的使命是喚起公眾關注並支持本地動物福利機構，包括：愛護動物協會(SPCA)動物拯救基金、香港導盲犬協會（HKGDA）、香港救狗之家（HKDR）、香港拯救貓狗協會（HKSCDA）、Catherine’s Puppies等等。

「Heroes for Paws」活動將以一連串溫馨的機構探訪揭開序幕，消防員們將親身走訪愛護動物協會青衣中心、救狗之家大埔領養中心、小腳板中心及Catherine’s Puppies西貢庇護中心等，與獲救動物及其背後默默付出的護理團隊見面交流。

11月18日（暫定下午2時），英雄們更將舉行官方新聞發布會，歡迎傳媒及受邀賓客參與，深入了解他們的使命以及與Almo Nature HK的合作。詳情有待公佈。

公眾亦可透過一系列限定「Meet & Photo」活動與英雄於香港多家知名超市及零售店近距離接觸。 粉絲更有機會在市內各處見到他們品嚐香港馳名的美食——因為就算是超級英雄，也抵不住一籠美味的港式點心誘惑！

旅程的最後一天，消防員將支持香港導盲犬協會「Peak to Fong」慈善步行活動，在參與者完成由山頂開始徒步後於蘭桂坊熱烈迎接他們；其後更會參觀Whiskers N Paws鴨脷洲旗艦店，為「Heroes for Paws」慈善行動畫上圓滿句號。

每購買一本Almo Nature HK獨家贊助香港版《澳洲消防員月曆2026》（售價HK$188），即可獲得一次指定香港見面會的入場資格——帶上你的月曆，就是通往與這些英勇帥氣消防員合照的「黃金門票」。無論你是獨自前往、與伴侶同行，還是牽著你的毛孩（於寵物友善場地），這都是難得的機會，讓你在傳遞善意、回饋社會的同時，也能收穫滿滿的溫暖與感動。每一份月曆的銷售收益，均會撥捐予愛護動物協會(SPCA)動物拯救基金、香港導盲犬協會（HKGDA）、香港救狗之家（HKDR）、香港拯救貓狗協會（HKSCDA）、Catherine’s Puppies，讓每一本月曆不僅是珍藏品，更是拯救被遺棄與無家可歸動物的生命線。

見面會時間表Hong Kong - Schedule（官方圖片）

寒冬將至，讓我們同心協力，以愛心溫暖彼此。立即加入Almo Nature HK與《澳洲消防員月曆》的行列，讓我們齊聲呼應：一個聲音，一顆心，攜手支持「Heroes for Paws」，為動物福利發聲。

凡參與《澳洲消防員月曆》香港見面會環節之人士，必須持有由Almo Nature HK獨家贊助的《Australian Firefighters Calendar 2026》香港特別版，其他版本恕不接受。月曆數量有限，售完即止。所有參與者須遵守見面會之入場條款與現場指引。