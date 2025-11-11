李彩華晒「小蠻腰」獲中學生示愛　承認愛肌肉男：身材一定要好

李彩華（Rain)鮮有在香港露面出席公開活動，今（11日）現身香港街市一年一度的「海鮮祭」活動，身穿露腰裝的她，相當漂亮且具有青春氣息，還吸引不少中學生當場歡呼向她表白，令她相當開心。

李彩華與香港海鮮業聯合總會永遠榮譽會長李彩華己有多年沒有見面。（陳順禎 攝）

而今日是她42歲的正日生日，在接受媒體訪問時，問到有何慶祝活動，她就二話不說：「今晚約咗一班朋友開party。」而提到會不會有小鮮肉一同慶生時，她就突提到剛才有中學生歡呼向自己表白講「I love you」令其相當開心，強調雖然喜歡小鮮肉，但一定要成年才可以。

李彩華罕有在港出席活動。（陳順禎 攝）

講到感情情事，李彩華亦透露現有多人追求：「一定過10個以上，（係咪多數係國內男生？）唔係呀！好多香港喎，本地小鮮肉。（邊度認識嘅？）有啲係朋友嘅朋友。（會唔會有啲係朋友個仔？）咁就冇，朋友嗰仔啲friends。（有冇邊個睇得上眼進一步發展？）而家應酬吓先，大家感受吓曖昧一陣，（你有咩擇偶條件？）最緊要大家相處舒服，其實有陣時同啲男仔相處，頭幾次大家相處嘅時候會幾舒服嘅，但慢慢就唔係好舒服，可能佢有啲壓力，我哋一齊出街，但我冇嘢喎，可能覺得會有好多人望住，好有壓力咁樣，有壓力就唔好勉強，我覺得勉強係冇幸福。」

李彩華露出小蠻腰。（陳順禎 攝）

另外，己離婚多年的她問到現階段找對象時，會不會以結婚為前提呢？她就表示：「我唔會啦！嗰陣時結婚我係好想結婚，我細細個就好想結婚，但結完之後好多嘢唔係想像之中一樣，我就算，放棄啦！當然，唔係話結婚唔好，只不過我做呢一行，可能有陣時另一伴覺得，對於拍啲kiss嘅戲或者着衫會性感啲，我哋有好多演員、歌手嘅朋友，可能佢又會覺得點解會同啲異性咁親密，我自己就會覺得好辛苦，而家揀另一伴希望大家都係open啲。」同時，她亦很大方承認喜歡肌肉男：「鍾意呀！我覺得身材一定要好嘅。」透露近日才與朋友討論曾比特，皆因對方日前公開「朱古力腹肌」照片，獲不少網民激讚。