超強帶貨！最帥鄉村支書秀肌肉夾爆柿子　村民歡呼：不怕賣不掉了

近日，浙江紹興新昌央於村團支部書記「林小白」因大秀肌肉推廣柿子走紅全網，被稱為「最帥村幹部」。他帶火了當地的柿子訂單和地方旅遊業，部分產品甚至供不應求。



他受訪表示，鄉村振興就是要抓住流量，帶動身邊的人、產品和景色一起出名，最起碼不能讓柿子爛在樹上。



「寶，吃柿子嗎？」穿着黑色緊身背心的「林小白」賣柿子。

「寶，吃柿子嗎？」穿着黑色緊身背心的「林小白」，站在漫山遍野的柿子樹前，大秀健碩的肱二頭肌，夾爆臂彎的柿子，憨厚的笑容得到了網友們的喜愛。「林小白」真名林仰鐸，這位來自廣東汕頭的小伙子，通過人才引進計劃，受聘為央於村團支部書記，專門從事於文旅類的宣傳工作。

村民們歡呼：「柿子不愁賣了」

「林小白」在社交平台推廣柿子（抖音）

每逢秋收前後，天姥山下的新昌縣儒岙鎮會墅嶺村兢山自然村，2000餘株柿子樹掛滿紅燈籠般的果實。在林仰鐸拍攝的視頻未火之前，銷售路徑稀少，村民收入較低。

而在影片爆火之後，在村口月洞門處，有不少遊客正排隊以紅柿、遠山為景拍照。同時，網絡銷售管道暢通無阻，甚至出現了無貨可供的情況。

不少遊客在接受內地媒體採訪時說道：知道這個村和柿子的存在，主要是因為「林小白」拍攝的系列短視頻。畫面中，他穿着黑色或灰色的緊身背心，用自己的肱二頭肌展示柿子，對網友們的稱呼也從「朋友們」、「仙女們」延伸到了「寶兒」，逗得大家直呼太可愛了。站在柿子樹前，玩起從中山裝到緊身衣的變裝，更是引得網友們對柿子紛紛下單。

新身份新擔當 讓大家瞭解新昌

「林小白」在社交平台推廣西瓜（抖音）

隨着帳號的爆火，「林小白」現在除了是央於村的團支部書記，還擁有眾多頭銜——新昌縣文化特派員、新昌縣文旅宣推大使、紹興市土特產代言人等。11月後，村裏的柿子將慢慢掉落，「林小白」的工作重心轉向了推廣新昌縣。

他輾轉於不同村落，與夥伴何格平一起，結合村落特色拍攝宣傳視頻，例如央於村的荷花、下岩貝村的雲海、兢山村的柿子，前往新昌縣各個景點拍攝，讓更多人知道新昌、了解新昌、來到新昌。

短短7個月，「林小白在基層」的賬號數據已十分亮眼：全網粉絲突破70萬，影片播放量破2000萬，有不少的網友開始踏足這個小縣城。「林小白」有時候還會充當導遊，帶着遊客遊覽大佛寺、央於村、梅渚古鎮等地，觀看打鐵花與煙花秀。讓大老遠來到新昌的遊客得到貼心的照顧，不辜負她們的期待。

面對爭議不挫敗 希望回到廣東宣傳

「林小白」在推廣之餘，下田栽種水稻（南方都市報）

隨着爆火而來的，就是各種質疑聲。在「林小白」的部分影片中，他穿着緊身背心或赤裸上身，許多網友調侃「越穿越少」、「背心是非穿不可嗎」，也有人質疑他為博流量「擦邊」，或者認為「這樣表演會不會太油膩了」。

林小白向內地記者解釋，他有自己的原則，拍片時也會結合網友的意見，在可接受的範圍內拍攝。「我的目的就是子運用合適的手段把柿子賣出去，把新昌推廣出去，我做到了！」

談及未來規劃，「林小白」表示，其實各個地方都會依託村子特色進行宣推，同時邀請有影響力的博主拍攝視頻，未來會繼續堅持新昌的推廣。如果有機會的話，是希望偶爾能去廣東宣傳，為家鄉貢獻一下自己的力量。