金城武低調返台拍手遊廣告　不怕暴肥走樣道地美食吃不停

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-23 22:30

向來低調的金城武，繼2019年的飲料廣告後，就沒有新作品和粉絲見面，今天驚喜推手機遊戲廣告，非常適合本身就是電動迷的金城武，經紀公司也表示，除了金城武本身就愛打電玩，《天堂2M》這次的廣告內容，跳出一般遊戲廣告的思維，完全沒有遊戲畫面或是角色扮演的需求，影像呈現以經典黑白電影的手法引人入勝，直到最後一秒，才帶出品牌想表達的意念。

這支廣告嘗試以黑白色調呈現，創造出完全不同於以往的廣告風格，影片中看見寒冬暴風雪中的森林，金城武於風雪中進入小木屋，後面尾隨著黑衣人的腳步。爾後，他在木屋中與黑衣人圍棋交手，令人充滿好奇。

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其實這支廣告竟然是在台北攝影棚拍攝，因為疫情影響，導致原定海外拍攝行程極度困難，經過多次研究協商，最後，金城武低調返台，配合完成，除了拍攝廣告，也樂得回來看家人朋友。製作公司拍攝時準備了道地小吃肉圓、米糕、麵線、甜不辣等在地美食，讓金城武吃得非常開心，到拍完結束要離開時竟還表示，沒有要也吃完晚餐再收工嗎？讓工作人員啼笑皆非。

在廣告片開場的雪景小木屋，製作公司耗時兩周於棚內搭建雪景實景，製作費斥資上千萬，以電影製作規格拍攝。廣告中，金城武在小木屋的家中壁爐生火、下棋、沖咖啡，另有黑衣人與他圍棋對決，一決勝負。

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