冥冥之中︱郭羡妮劉心悠演ViuTV長劇　孖「翻版金城武」鬥吸晴

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-20 00:26

ViuTV自家製劇集雖然質素仍然參差，不過勝在題材貼地、多元化，所以備受觀眾期待。除了《無限斜棟有限公司》及《超感應學園》正等候首播，ViuTV周五（19日）亦宣告即將開拍新劇《冥冥之中》，主演陣容包括郭羡妮、劉心悠、栢天男、蘇志威、潘燦良、吳啟洋、袁綺雯、李天翔、伍詠詩等。據悉，《冥冥之中》為30集長劇，監製為曾任無綫（TVB）編導、港視（HKTV）導演的黃偉賢。

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值得留意的是，《冥冥之中》是郭羡妮在2015年離巢無綫後，睽違6年回歸香港電視熒幕；而另一女主角劉心悠據傳去年已約滿邵氏兄弟，現在應為自由身，這也是她繼2018年的《宮心計2深宮計》及《守護神之保險調查》後，時隔3年重回公仔箱。

除此之外，本次擔正男主角的，是有「翻版金城武」之稱的栢天男（Adam），Adam近年算是ViuTV常客，去年的《熟女強人》及剛播畢的《太平紋身店》都能看到其身影。

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另外，備受注目的就不得不提由無綫新聞主播轉職全能藝人的陳嘉倩，樣貌甜美的她甚受大眾歡迎，又有「嘉倩BB」之稱。除了擔任《今晚趁熱食》、《轉機 ON AIR》等節目主持、近日又在《拆彈專家2》本色出演新聞主播，《冥冥之中》更會是她的電視劇處女作。陳嘉倩接受《香港01》訪問時便大賣關子：「今次角色有挑戰性呀，但係劇組就想星期日（21/2）開鏡拜神時先統一公布內容。」她又透露近日密密鑽研演技：「上咗一排演技堂，呢排都刻意沉澱咗心情進入角色；新年假都無咩周圍去，都喺屋企睇劇本。」

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