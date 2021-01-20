燕雲台 |喜隱原來是肌肉男同金城武撞臉　現實為人低調已婚生子

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-20 20:20

由佘詩曼、唐嫣、竇驍等人主演的內地劇《燕雲台》正在TVB熱播，隨着劇情的發展，耶律喜隱（季晨飾）同烏骨裏（盧杉飾）即將升為父母，因此更加速了喜隱的野心。在劇中喜隱是愛情高手又時時想成為焦點人物，不過在戲外的他卻低調得很，還曾揚言不喜歡這個人物想打喜隱一頓，非常好笑。

耶律喜隱在劇中不被討好。（《燕雲台》微博圖片）

耶律喜隱起初看中烏骨裏的家族勢力對自己有幫助，而故意靠近對方，還經常講一句「我的好姑娘」來哄哄騙烏骨裏，令不少觀眾第一時間覺得他就是渣男。連季晨曾接受訪問的時候，對於耶律喜隱這個人設，他亦是不喜歡的，表示在看劇本的時候，知道喜隱為人處事如此，油膩已經好想打他一頓。雖然季晨不喜歡這個人設，但他將人物的「渣」感詮釋的很好，亦深受不少觀眾愛戴。

耶律喜隱一直想成為焦點人物。（《燕雲台》微博圖片）

劇中他不斷將自己打造成焦點人物，戲外的他其實是一位非常低調的明星。出道至今19年的他，幾乎零負面新聞就連結婚生子都低調進行，據指季晨在2011年的時候已經結婚，太太柳倩是一名歌舞團的演員，2014年太太更為他誕下兒子，33歲已經擁有一個美滿家庭，對男明星來說的確是尚早的事。但季晨從來不借家庭事炒作，甚少在公開場合談及家庭，只聚焦在劇集作品上，可見他是一位多麼保護家庭的男人。

季晨在30歲的時候已經成家立室。（網上圖片）

另外，現年39歲的他其實外型非常出眾，完全不輸時下的男偶像。因為五官精緻曾留一頭長髮的關係，一度被認為同「亞洲第一美男」金城武相似，令他有內地版小金城武之稱，連身高方面大家都相差不多，季晨185CM金城武180CM。除了似金城武之外，季晨還同台灣男星霍建華撞臉，二人同屬濃眉大眼，臉型輪廓分明，搞到網友都傻傻分不清，不過季晨就比霍建華高大，而且還是健身愛好者，鍛鍊了一身壯碩的肌肉，整體狀態非常好。

季晨有內地版小金城武之稱 。（影片截圖﹑季晨微博圖片）

外型身材出眾演技又好，為何季晨會紅不起來呢？難道是季晨沒有事業心？其實畢業於北京電影學院的他，在學生時期是非常受歡迎的，當時已經屢獲不少導演嘗識拍的戲都是出演男主角，但當畢業之後演藝事業就不順遂，沒有導演找他演戲，在那個時候他經濟狀況非常差，還窮到身上的錢只能買一個肉餅而已。他曾接受訪問時講道或許自己在學校太順利又經常推戲的關係，久而久之導演們就不找他拍戲。或許在年輕的時候所經歷的事情令他心裡造成陰影，所以現在只低調行事演好戲就好。

季晨長相同身材都非常出眾。（季晨微博圖片）