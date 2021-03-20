張致恆老婆雯雯曾打算攜子輕生　唔知總欠債幾多：屋企得$200現金

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-20 16:51

張致恆（Steven）自上月被爆欠債逾40萬後，疑為避債搬屋，不過Steven的太太雯雯除了在IG上發文大鬧債主之一的馮鎵瀠（Naomi）搵黑社會騷擾她的家人追數，她透露很想出外工作幫補家計，惟現實要照顧兩個幼子分身無暇，更曾有輕生的念頭。不過周六（20日）就似乎想開了，在IG上載長文坦露心境，承認自己不成熟及太脆弱，亦着朋友不用替她擔心：「我冇事亦都冇癲到，只係最近發生太多事，面對唔到同有爆煲嘅情況。」

雯雯透露在最難過時給自己安慰的是兒子。（IG／＠aumanmannnn）

雯雯暗示獨力照顧兩個兒子，更暗指自己被Steven蒙在鼓裡：「要自己照顧兩個仔同成個屋企，現金只係得$200，所以有啲驚同唔識應對，再加上有太多我唔知情嘅事情發生，去到我知道嘅時候已經係俾人鬧緊嘅時候，所以開始有啲睇唔開，有自殺嘅念頭，我承認我係有唔成熟同太脆弱。」

雯雯在最難過時給自己安慰的是兒子：「但係當我去到我流眼淚嘅時候，個仔會埋嚟摸吓你、幫你抹走啲眼淚，當我唔開心嘅時候，佢好似明白咁樣，過嚟拍下你摸吓你嗲下你，嗰一刻我先醒覺唔可以放棄，因為我冇權帶走佢哋嘅生命，嗰一刻我同自己講我一定要堅強，要努力面對一切，先可以陪伴到佢哋去佢哋之後嘅人生。」

點擊睇雯雯最新留言及Steven張致恆一家相片：

+ 22 + 22 + 22

雯雯以正能量表達現時心境：「我會好好組織自己嘅人生，唔會再唔夠膽抬起頭望人，因為我哋只係爭人錢未還晒，而唔係去逃避要去走數，所以其實我係唔需要抬唔起頭做人，我亦會好好問清楚同組織好欠我老公朋友嘅錢。我相信只要我哋願意去努力，我哋一定可以好快報答到同還清所有嘅金錢。」文末她又感謝婆婆在她最徬徨最無助最迷惘的時候拉她一把：「我唔知上一世要做幾多嘅好事，先可以有你呢個婆婆，我愛你！」