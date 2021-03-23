【擊戰】KB難忘與鄭中基合作氛圍勁開心：有啲歌手會有脾氣

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-23 20:30

ViuTV全新綜藝節目《擊戰》由李健宏（KB）、MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）、余逸思（Yoshi）擔任主持，KB坦言能參與香港開埠以來第一個打鼓競技節目：「冇諗過一間電視台會咁夠薑，完全冇理收視去搞個比賽，打鼓其實好難判斷好壞，《全民造星》起碼分到唱得好聽同難聽。」KB又提議觀眾抱着看《造星》般的熱血心態觀看：「有一樣唔同就係10個女仔好團結，觀眾最鍾意睇講是非、勾心鬥角就可能會失望。」

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談起近日大眾均討論「樂壇已死」，入行近20年的KB就表示聽慣不怪：「其實每一個年代都發生，就算當年四大天皇出嚟大家都會講以前邊個邊個好啲。樂壇都冇死吖，某程度上而家係幾好，有幾可會有粉絲追車？希望大家Keep住團火，一齊做大個餅。」

KB以鼓手的身份與不少天王巨星合作過，絕大部份的合作都很開心，說起最深刻KB就提及鄭中基（Ronald）：「唔知幾時開始啲演唱會Cut budget，練四日歌就要上台，Ronald彩排都帶住好輕鬆嘅Vibe、氣氛嚟，自然啲嘢就好順。同Ronald合作最辛苦係要忍笑，要起歌突然又爆個爛Gag，好好笑氣氛好正。」KB亦提到部分歌手會比較執着：「有啲都會有脾氣，但好彩我冇乜遇過好差嘅；冇問題嘅每份工都會遇到，能夠以自己鍾意嘅嘢為生已經好開心。」