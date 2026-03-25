阮經天小20歲女友正面曝！甜蜜逛街十指緊扣　女方行頭數十萬起跳

自去年起，阮經天的感情動向逐漸受到外界關注。儘管他一向對私生活保持低調，但仍多次被網友捕捉與疑似女友一同外出的畫面，戀情因此浮上檯面。



近日，再有目擊照流出，兩人在街頭牽手同行，互動自然親密，也讓女方外貌首度被清楚看見。

阮經天被爆與疑似小20歲女友一同外出。（微博圖片）

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值得注意的是，這也是戀情曝光後，女方首度以正面形象現身。據觀察，她年紀較阮經天小約20歲，外型清秀、氣質年輕，整體打扮亦引發討論。有熟悉精品的網友指出，她身上配件包括愛馬仕包款與香奈兒太陽眼鏡等，整體造型價格不斐，估計總價自新台幣百萬元（約25萬港元）起跳。

關於這段感情，過去曾有媒體報導，女方出身大陸富裕家庭，目前在韓國就學。兩人交往期間足跡遍及台灣、大陸與韓國，儘管屬於遠距離關係，但據稱女方行事低調，使戀情得以維持穩定。

事實上，阮經天近期人在日本度假，行程不時成為話題。此前他曾在滑雪場與春風同框，甚至巧遇好萊塢演員克里斯·漢斯沃，引發不少討論。隨著旅程持續，又有網友分享他與女友的同框畫面，兩人皆以墨鏡與毛帽示人，十指緊扣逛街，關係顯得穩定。

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