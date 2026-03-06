周迅疑曝光新戀情　親暱牽手神秘紫衣男　網友稱新對象神似梁朝偉

51歲影后周迅感情動向再掀關注！有八卦媒體3日拍到她與一名身穿紫色上衣的神秘男子互動親暱，畫面曝光後迅速在網路上發酵，「周迅新戀情」關鍵字更是一舉衝上熱搜，引發外界揣測。



當天周迅與好友陳坤等人聚餐，結束後一行人步出餐廳。大陸狗在「蘇小五」釋出的影片可見，周迅與該名紫衣男子站在一旁低聲交談，她自然地將手搭在對方手臂上，互動相當熟絡。

+ 1

更多周迅照片：

+ 4

隨後周迅率先上車，該男子原本似乎打算折返與陳坤繼續聊天，卻在陳坤的攙扶下被送上周迅的座車，最終兩人同車離開。整個過程氣氛輕鬆，但細節耐人尋味。

影片曝光後，網友將焦點集中在這名男子身上。對方戴著帽子與眼鏡，身形高挑，側臉輪廓被部分網友形容神似年輕時的梁朝偉。

從畫面判斷，他與周迅互動自然，顯然並非初次見面；而陳坤對其態度友好，甚至親自攙扶上車，也讓外界更加好奇其真實身分。

【延伸閱讀】邱偲琹認愛韓男友 當街搭訕相戀半年展異地戀 直指專屬有錢人談（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

網瘋傳「換心換血」回春？李連杰來台闢謠：怎麼不說我換「華為心、小米肝」

每月被動收入超過20萬！「大學生」男星還沒30歲就動念退休

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】