邱偲琹認愛韓男友 當街搭訕相戀半年展異地戀 直指專屬有錢人談
27歲女星邱偲琹曾在影集《模仿犯》中飾演受害者彤妹一角，不但入圍金鐘女配角獎，精湛演出也獲不少戲約上門。
她去年10月大方認愛韓籍男友，異地戀進展半年多，邱偲琹分享遠距離戀愛心得，坦言只有一個感想：
一定是給有錢人談。
邱偲琹因一趟韓國行，和現任的歐巴男友在街頭同時搭訕對方，雙方一拍即合，隨即展開異國戀，去年男友往台，被拍到兩人逛街十指緊扣，互動親暱，而她也從確認關係後，前後因工作、約會去了幾趟首爾，感嘆異國戀「很花錢」。
陷入熱戀後，邱偲琹大方認愛，坦言每段感情都以結婚為前提，和歐巴男友交往也一樣，投入相對性的認真程度，但畢竟是異地戀，當初又是「搭訕」認識，是否擔心男友又去搭訕別人？邱偲琹笑言：
這是信任和安全感，他給我足夠的安全感，所以一點也不擔心。
她坦言以前談感情容易陷入戀愛腦，如今多了幾段經驗，感情觀變理性，異地戀模式也頗適合自己，她認同「有距離有美感」，現階段她還是希望有自己的空間，笑說男友只要有空就會打電話關心，甜蜜笑稱男友熱線程度難以計算，連她都招架不住，直呼：「我跟他說不要再打給我了！」 她甚至想好若哪天失戀，便將感覺當作拍戲素材，提到曾有演員長輩提醒她，記住開心、難過、悲傷的每一瞬間，或許將來拍戲都用得上：
我本來就是勇往直前的性格，如果受傷了、跌倒了，重新來過就好。
