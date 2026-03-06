37歲金馬影后宣布單身　戀愛腦醒覺斬五年情　狠甩「不戴套」渣男

女星馬思純憑藉《七月與安生》奪下金馬影后，並與男星張哲軒穩定交往，愛情、事業兩得意。怎料，男友傳出是「不戴套」渣男，如今再爆兩人已經分手。



對此，馬思純證實，她已恢復單身狀態，斬斷5年情！

馬思純在Podcast節目坦承分手。（微博@楊天真本真）

馬思純交往男星 傳懷孕待產

2016年金馬獎最佳女主角爆「雙蛋黃」，由《七月與安生》馬思純、周冬雨共同拿下，一次誕生雙影后。馬思純不僅事業攀上顛峰，愛情也很幸福，2021年爆出約會搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（張曼樂），而她也高調認愛，甚至一度傳出結婚懷孕，到英國待產。

馬思純曾被拍到腹部隆起，疑似懷孕。（微博@新浪微博）

不過，張哲軒卻醜聞不斷，爆出約砲不戴套，被女方拒絕後還說「懷我的孩子不好嗎」爭議，去年傳出和馬思純戀情已結束，兩人分手了。

馬思純分手張哲軒 認了：過去戀愛腦

對此，馬思純在Podcast節目上證實，現在已恢復成單身狀態，直言自己過去是戀愛腦，現在她已經長大了，不會再為了迎合別人而改變自己，碰到這個人合適就合適、不合適就算了。

