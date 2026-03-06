37歲金馬影后宣布單身 戀愛腦醒覺斬五年情 狠甩「不戴套」渣男
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
女星馬思純憑藉《七月與安生》奪下金馬影后，並與男星張哲軒穩定交往，愛情、事業兩得意。怎料，男友傳出是「不戴套」渣男，如今再爆兩人已經分手。
對此，馬思純證實，她已恢復單身狀態，斬斷5年情！
更多馬思純的相片：
+3
馬思純交往男星 傳懷孕待產
2016年金馬獎最佳女主角爆「雙蛋黃」，由《七月與安生》馬思純、周冬雨共同拿下，一次誕生雙影后。馬思純不僅事業攀上顛峰，愛情也很幸福，2021年爆出約會搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（張曼樂），而她也高調認愛，甚至一度傳出結婚懷孕，到英國待產。
不過，張哲軒卻醜聞不斷，爆出約砲不戴套，被女方拒絕後還說「懷我的孩子不好嗎」爭議，去年傳出和馬思純戀情已結束，兩人分手了。
點擊查看馬思純的相片：
+12
馬思純分手張哲軒 認了：過去戀愛腦
對此，馬思純在Podcast節目上證實，現在已恢復成單身狀態，直言自己過去是戀愛腦，現在她已經長大了，不會再為了迎合別人而改變自己，碰到這個人合適就合適、不合適就算了。
延伸閱讀：周迅疑曝光新戀情 親暱牽手神秘紫衣男 網友稱新對象神似梁朝偉
+8
《國色芳華》楊紫單身七年 直播宣佈戒色自保 疑暗示前度是渣男拍《延禧攻略》哭出後遺症 秦嵐聲帶手術現反效果 自嘲像狼外婆31歲女星遊中東遇戰事失聯 工作室不回應 粉絲全網尋人求報平安31歲女星再遭私生飯騷擾 追車跟蹤變道都搣唔甩 罕動怒下車對峙
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】