《爸爸去哪兒》阿拉蕾崔雅涵長大了！網讚「等比放大」撞臉田曦薇

童星崔雅涵在4歲時參加中國大陸真人秀《爸爸去哪兒》第4季爆紅，以素人萌娃身分與擊劍運動員董力組成「實習父女」，她因戴圓框眼鏡神似卡通人物而獲暱稱「阿拉蕾」。



13歲的阿拉蕾近來曝光宣傳影片，等比例放大的美貌引起網友討論。

童星崔雅涵在4歲時參加中國大陸真人秀《爸爸去哪兒》第4季爆紅，她因戴圓框眼鏡神似卡通人物而獲暱稱「阿拉蕾」。（《爸爸去哪兒》節目截圖）

更多「阿拉蕾」崔雅涵近照：

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因《爸爸去哪兒4》爆紅 崔雅涵長大了

崔雅涵之前在《爸爸去哪兒4》中，個性古靈精怪，她有著圓圓的臉蛋和一雙大眼睛，不時說出金句，萌翻觀眾。

當時她被問為什麼上節目，崔雅涵用奶音回：「為了給我弟弟，給我弟弟賺錢，我媽媽又給我生小弟弟了。」畫面令人印象深刻。

如今崔雅涵已是13歲的少女，亭亭玉立，少了稚氣和嬰兒肥，美貌讓網友大讚是「等比例放大」。網友大讚：

「小美女長大了，越來越有明星相」

「越來越漂亮」

「沒想到一晃這麼大了」

「也算等比例長大了，還能看到小時候的影子」



也有人說她撞臉《逐玉》女主角田曦薇，

有點田曦薇的感覺了。

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