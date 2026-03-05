《甄嬛傳》溫宜公主驚艷蛻變　藝考現場被捕獲　素顏上鏡難掩星味

因在演經典劇《後宮甄嬛傳》飾演「溫宜公主」而為觀眾熟知的童星紀姿含，近日在北京電影學院藝考現場被路人捕捉到。



她自3歲以「溫宜公主」一角嶄露頭角，如今已17歲、身高達170cm。這次現身考場是為了參加藝考，網友紛紛感嘆：「女大十八變！」年紀輕輕的她，已累積20部影視作品，穩坐戲劇圈的潛力新星位置。

「溫宜公主」紀姿含（《甄嬛傳》劇照）

紀姿含從2歲就開始拍攝廣告，3歲正式進入演藝圈，並在《甄嬛傳》中飾演曹貴人的女兒「溫宜公主」。日前她出現在北京電影學院藝考現場，清秀的五官與鄰家氣質成為焦點。從童星的可愛模樣，到如今亭亭玉立的少女，170cm的身高更讓網友驚呼：

「比曹貴人還高了！」

「當年追劇時她還是軟萌小可愛呢」



即便素顏現身，她立體五官與純淨氣質依舊難掩星味。

紀姿含陸續參與《小時代》、《虎媽貓爸》等作品，與知名演員合作絲毫不遜色，也在廣告與雜誌中展現多元才華。外界看著她從童星一步步成長，對她的未來充滿期待。雖然演藝活動頻繁，她仍以課業為重，並持續培養各項才藝。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】