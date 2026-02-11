國民童星宣佈與圈外女友結婚　曾出演《哥斯拉》配音《你的名字》

日本演藝圈紅色炸彈！童星出身，並以《浪客劍心》、《哥斯拉-1.0》等多部膾炙人口作品聞名的實力派男星神木隆之介，正式對外宣布升格人夫，對象為圈外女性。



神木隆之介所屬的經紀公司在今日發表官方聲明：

感謝大家平日的照顧，在此向各位報告，神木隆之介已於近日登記結婚。

聲明中特別強調，由於另一半是普通人，考量到隱私與日常生活，希望各家媒體與採訪單位能保持節制，避免進行過度打擾或採訪。

童星出身的神木隆之介正式對外宣布結婚，對象為圈外女性。（《命運之瞳》劇照）

神木隆之介出演過《浪客劍心》、《哥斯拉-1.0》，曾為動畫《千與千尋》、《你的名字》配音：

+ 8

童星出身的神木隆之介現年已32歲，在大眾心中一直有著「天才國民弟弟」的親切形象。根據日媒《ORICON NEWS》、《日刊體育》綜合報導，他2歲就拍廣告出道，1999年正式進軍劇圈，童年時期精湛的演技讓他大受好評。

2005年，年僅12歲的他憑藉主演電影《妖怪大戰爭》奪下「日本奧斯卡」日本電影學院獎的新人演員獎，從此開啟了他的演藝全盛期。

細數神木隆之介的職涯，無論是電影《聽說桐島要退社》、《爆漫。》，或是讓他在國際名聲大噪的《哥斯拉-1.0》，都展現了他從男孩轉變為成熟男人的多變演技。

此外，他也是動畫界的「票房保證」，曾為《千與千尋》、《夏日大作戰》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》及《你的名字》等多部宮崎駿、新海誠的經典動畫配音。

神木隆之介近年在電視劇的表現同樣亮眼，包括NHK晨間劇《爛漫》、日曜劇場《海中沉睡的鑽石》等，演藝事業始終處於頂峰。如今在32歲這年宣布步入家庭，讓人驚喜，也紛紛獻上祝福：

「真的是看著隆之介長大的！」

「恭喜，要幸福喔！」



延伸閱讀：前SKE48主將宣佈結婚 秘戀相識10多年男團偶像 地下情3年零破綻

+ 11

延伸閱讀：

前櫸坂46「絕對王牌」平手友梨奈結婚 新郎是國寶級帥哥神尾楓珠

暌違18年有望刷新影史紀錄！淚海變口碑「陽光女子合唱團」衝破5億大關

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】